Hygeninajokoira

Hygeninajokoirat ovat erityisen harvinaisia, varsinkin Norjan ulkopuolella, joissa niitä kasvatetaan hyvin erityisissä olosuhteissa.

Hygeninajokoirat ovat keskikokoisia vihikoiria, joiden ruumiinrakenne on kiinteä ja kompakti ja selkä tukeva. Hygeninajokoirat on risteytetty alun perin 1800-luvulla eri koirista, mukaan lukien saksalaisista, ja se on erittäin norjalainen rotu.

Lähde: tärkeimmät tiedot ja ominaisuudet Fédération Cynologique Internationalen (FCI) materiaaleista