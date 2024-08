Punavalkoinen irlanninsetteri

Vaikka punavalkoiset irlanninsetterit voivat olla helliä seurakoiria, ne on pohjimmiltaan jalostettu lintukoiriksi. Ne tunnetaan kauneudestaan, mutta ensisijaisesti työkoirina.

Tämä aristokraattinen rotu on eloisa ja valpas, ja sillä on lempeä ja ystävällinen luonne, jonka ansiosta se on helppo kouluttaa. Pohjimmiltaan se on päättäväinen, rohkea ja täynnä tarmoa.

Lähde: tärkeimmät tiedot ja ominaisuudet Fédération Cynologique Internationalen (FCI) materiaaleista