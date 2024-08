Vehnäterrieri on luonteikas, innokas, hyväluonteinen, erittäin hellä, uskollinen ja älykäs, ja se onkin mahtava ystävä ja puolustaja ilman tippaakaan aggressiivisuutta. Vehnäterrierit kuuluvat todennäköisimmin vanhimpaan neljään irlanninterrierirotuun. Niiden alkuperä voidaan jäljittää ainakin kahden vuosisadan päähän perustuen teksteihin, joissa mainitaan pehmeäturkkiset koirat.

Rodun suosio on vähitellen kasvanut ja nyt niitä on kaikkialla maailmassa, vaikka kokonaismäärä onkin melko alhainen. Näiden sitkeiden, aktiivisten, lyhytjalkaisten koirien rakenne on voimakas.

Lähde: tärkeimmät tiedot ja ominaisuudet Fédération Cynologique Internationalen (FCI) materiaaleista