Kun valitset ruokaa kääpiövillakoiralle, huomioon otettavia tekijöitä on useita: koiran ikä, elämäntyyli, aktiivisuustaso, fyysinen kunto sekä terveys, mukaan lukien mahdollinen sairaus tai herkkyydet. Ruoka tarjoaa energiaa koiran elintoimintojen ylläpitämiseen, ja täydellisen ravitsemuksellisen koostumuksen tulisi sisältää tasapainoisesti eri ravintoaineita. Näin ruokavaliossa ei esiinny ravintoainepuutteita tai niiden ylisaantia, mikä voi olla koiralle haitallista.

Jos koirallasi on terveysongelmia, keskustele asiasta eläinlääkärin kanssa, jolloin hän voi mahdollisesti määrätä koiralle erikoisruokavalion.

Kääpiövillakoiran pentu tarvitsee energiaa, kivennäisaineita ja vitamiineja paljon enemmän kuin aikuinen koira. Ne tarvitsevat energiaa ja ravintoaineita kehonsa ylläpitoon mutta myös sen kasvuun ja kehittymiseen. Kääpiövillakoiran pennun immuunijärjestelmä kehittyy vähitellen 10 kuukauden ikään saakka. Antioksidantit – mukaan lukien E-vitamiini – voivat auttaa tukemaan niiden luonnollista vastustuskykyä tuossa suurten haasteiden, seikkailuiden ja uusien tuttavuuksien vaiheessa. Myös pennun ruoansulatus eroaa aikuisen kääpiövillakoiran ruoansulatuksesta: Pennun ruoansulatusjärjestelmä ei ole vielä täysin kehittynyt, ja sen vuoksi on tärkeää tarjota erittäin hyvin sulavia proteiineja, jotka voidaan käyttää tehokkaasti hyödyksi. Prebiootit, kuten frukto-oligosakkaridit, tukevat ruoansulatuskanavan terveyttä tasapainottamalla suolistoflooraa, mikä auttaa parantamaan ulosteen laatua.

Samoin pennun hampaat – aluksi maitohampaat tai ensimmäiset hampaat ja sitten pysyvät hampaat – ovat tärkeä, huomioon otettava tekijä valittaessa nappulan kokoa, muotoa ja kovuutta. Tämä kasvuvaihe vaatii myös paljon energiaa, joten ruoan on oltava energiatiheää (ilmaistaan yksikkönä Kcal/100 g ruokaa). Lisäksi muiden ravintoaineiden pitoisuudet ovat normaalia suuremmat erityisessä penturuoassa. On suositeltavaa jakaa päivittäinen ruokamäärä kolmeen ateriaan, kunnes koira on kuuden kuukauden ikäinen. Tämän jälkeen voi siirtyä kahteen ateriaan päivässä.