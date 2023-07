Kun valitset ruokaa rottweilerille, huomioon otettavia tekijöitä on useita: koiran ikä, elämäntyyli, aktiivisuustaso, fyysinen kunto sekä terveys, mukaan lukien mahdollinen sairaus tai herkkyydet. Ruoka tarjoaa energiaa koiran elintoimintojen ylläpitämiseen, ja täydellisen ravitsemuksellisen koostumuksen tulisi sisältää tasapainoisesti eri ravintoaineita. Näin ruokavaliossa ei esiinny ravintoainepuutoksia tai ravintoaineiden ylisaantia, mikä voi olla koiralle haitallista. Suurikokoisilla koiraroduilla on suurempi riski saada mahalaukun kiertymä (GDV), jossa vatsa venyy liikaa ja kiertyy ylimääräisen kaasun takia, mikä yleensä johtuu liiallisesta syömisestä yhden aterian aikana. Siksi on suositeltavaa jakaa pennun päivittäinen ruokamäärä kolmeen ateriaan ja yrittää säilyttää tämä rutiini myös koiran aikuisvuosina. Virtsateiden hyvinvoinnin vuoksi puhdasta, raikasta vettä tulisi aina olla saatavilla. Ota vettä mukaan kuumalla säällä ja erityisesti silloin, kun liikut koiran kanssa helteellä, jotta se saa säännöllisiä vesitaukoja. Seuraavat suositukset koskevat terveitä eläimiä. Jos koirallasi on terveysongelmia, keskustele asiasta eläinlääkärin kanssa, jolloin hän voi mahdollisesti määrätä koiralle erikoisruokavalion.

Rottweilerin pennun energiaa, kivennäisaineita ja vitamiineja koskevat vaatimukset ovat suuremmat kuin aikuisella koiralla. Pentu tarvitsee energiaa ja ravintoaineita elintoimintoihinsa mutta myös kehonsa kasvuun ja kehittymiseen. Kasvuvaiheen aikana rottweilerin pentujen immuunijärjestelmä kehittyy asteittain. Antioksidantit – mukaan lukien E-vitamiini – voivat auttaa tukemaan pennun luonnollista vastustuskykyä tuossa suurten muutosten, seikkailuiden ja uusien tuttavuuksien vaiheessa. Myös niiden ruoansulatuskanavan toiminnot ovat erilaiset kuin aikuisilla rottweilereillä: Pennun ruoansulatuskanava ei ole vielä täysin kehittynyt, ja sen vuoksi on tärkeää tarjota erittäin hyvin sulavia proteiineja, jotka voidaan käyttää tehokkaasti hyödyksi luiden, kudosten ja elinten rakennusaineena. Myös prebiootit, kuten frukto-oligosakkaridit (FOS), voivat tukevat ruoansulatuskanavan terveyttä tasapainottamalla suolistoflooraa. On tärkeää valita nappula, jonka koko, muoto ja rakenne tekevät syömisestä helpompaa. Suurikokoisten rotujen pennut, joiden kasvuvaihe on pitkä ja intensiivinen, ovat erityisen alttiita luusto- ja nivelongelmille, kuten luiden epämuodostumille ja nivelvaurioille.

Kasvun ensimmäisessä vaiheessa (8 kuukauden ikään saakka) kyse on lähinnä luiden kehityksestä, vaikka myös lihakset alkavat kasvaa. Mahdollisia kasvuun liittyviä ongelmia on mahdollista pienentää tarjoamalla ruokaa, jonka energiapitoisuus on mukautettu tukemaan optimaalista kasvunopeutta, aiheuttamatta kuitenkaan liiallista painonnousua. Huomaa myös, että sterilointi/kastrointi on yksi koirien ylipainon riskiä lisäävä tekijä. Energian ja kivennäisaineiden (kalsium ja fosfori) tasapaino tämän ensimmäisen kasvuvaiheen aikana edistää luun mineralisaatiota, mikä vahvistaa luita ja tukee nivelten kehitystä. Vaikka ruoan kalsiumpitoisuuden tulee olla suurempi, suurikokoisten rotujen pennut ovat herkempiä liialliselle kalsiumille. On tärkeää ymmärtää, että minkä tahansa ainesosien lisääminen kasvuvaiheen tukemiseen tarkoitettuun täysravintoon on parhaimmillaan tarpeetonta ja pahimmillaan vaarallista lemmikille, ellei sitä tehdä eläinlääkärin määräyksestä.