Venäläis-eurooppalainen laika on keskikokoinen, selkeälinjainen ja voimakasrakenteinen koira, jolla on vahva luusto ja hyvin kehittyneet lihakset. Niitä on kasvatettu 1940-luvulta lähtien ylivoimaisesti eniten metsästyskoiriksi, ja niillä on kahta muuta laikarotua täydentäviä ominaisuuksia.



Venäläis-eurooppalainen laika ei sovellu sohvakoiraksi, sillä kyseessä on äärimmäisen energinen rotu, joka tarvitsee runsaasti liikuntaa joka päivä. Tämä rotu sopiikin parhaiten aktiivisille ulkoilmaihmisille.



Lähde: tärkeimmät tiedot ja ominaisuudet Fédération Cynologique Internationalen (FCI) materiaaleista