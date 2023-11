Kaikki mitä sinun tarvitsee tietää rodusta



Maineikkaan alkuperänsä ansiosta shih tzussa on aina ollut tiettyä eksotiikkaa. Rotu on peräisin Kiinan keisarillisista palatseista, joissa se eli yksinomaan useita vuosisatoja. Monet ihmiset pitivät koiria pyhinä. Niiden ympärillä on siis aina ollut tietynlaista kunnioitusta.

Tällä pirteällä rodulla onkin erityistä viehätysvoimaa. Shih tzu on luonteeltaan uskollinen, seurallinen ja lempeä, ja sillä on luontaista älykkyyttä. Ja sitten on vielä sen upea leijonamainen ulkonäkö.

Shih tzu on kuuluisa pitkästä, silkkisestä turkistaan, ja on totta, että se vaatii melko paljon hoitamista. Mutta se on osa tämän rodun omistamisen ihanuutta. Lisäksi moniin koiriin verrattuna shih tzu tarvitsee vähemmän liikuntaa, minkä ansiosta se on muilla tavoin vähemmän työläs. Pienen kokonsa (8 kg) ansiosta shih tzu soveltuu myös useimpiin koteihin.

Shih tzu voi olla omapäinen, minkä vuoksi sen kouluttaminen voi alkuun olla hieman haastavaa. Mutta lempeällä suostuttelulla ja runsaalla rohkaisulla koirasta kasvaa hyvätapainen. Shih tzu voi elää jopa 20-vuotiaaksi.

Ottaen huomioon kaiken tämän ei ole ihme, että koira on myös julkisuuden henkilöiden suosiossa. Tunnettuja shih tzun omistajia ovat olleet muun muassa Mariah Carey, Beyoncé, Colin Farrell, Bill Gates ja jopa kuningatar Elizabeth II. Tämän pienen koiran omistaminen on siis kaiken kaikkiaan hyvin palkitsevaa ja jopa keisarille sopivaa.