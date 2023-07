Lyhytkarvainen pyreneittenpaimenkoira

Tätä pyreneittenpaimenkoiratyyppiä esiintyy ensisijaisesti Pyreneitten vuoristossa, jossa Bernard Sénac-Lagrangen (1927 vuosikirja) mukaan erityisesti hevoskauppiaat ja karjanajajat arvostivat sitä. Sen muista pyreneittenpaimenkoiratyypeistä erottavien ominaisuuksien ansiosta se lisättiin kasvatusstandardiin 1920-luvulla.

Lyhytkarvaisella pyreneittenpaimenkoiralla on samat ominaisuudet kuin pitkäkarvaisellakin. Erottavia piirteitä ovat kallo, joka on lähes yhtä leveä kuin pitkä, sekä kuono, joka on hieman lyhyempi kuin kallo, mutta pidempi kuin pitkäkarvaisella tyypillä.

Lähde: tärkeimmät tiedot ja ominaisuudet Fédération Cynologique Internationalen (FCI) materiaaleista