Welsh corgi cardigan

Welsh corgi cardiganit ovat eloisia, aktiivia ja älykkäitä pikku koiria, joiden luonne on tasainen. Helpon luonteensa ansiosta ne ovat ihanteellisia kumppaneita tai perhekoiria.



Niiden tausta työskentelykoirina tarkoittaa kuitenkin sitä, että ne tarvitsevat enemmän liikuntaa ja virikkeitä kuin jokin toinen saman kokoinen koira, ja ne viihtyvät paljon paremmin, kun niillä on pääsy ulkotiloihin.



Lähde: tärkeimmät tiedot ja ominaisuudet Fédération Cynologique Internationalen (FCI) materiaaleista