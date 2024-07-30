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Welsh corgi cardigan

Nämä energiset ja sitkeät pienet koirat jalostettiin karjakoiriksi, ja ne ajoivat laumaa päivisin ja vahtivat sitä öisin.
Welsh Corgi Cardigan adult black and white

Tietoa welsh corgi cardiganista

Welsh corgi cardiganit ovat eloisia, aktiivia ja älykkäitä pikku koiria, joiden luonne on tasainen. Helpon luonteensa ansiosta ne ovat ihanteellisia kumppaneita tai perhekoiria.

Niiden tausta työskentelykoirina tarkoittaa kuitenkin sitä, että ne tarvitsevat enemmän liikuntaa ja virikkeitä kuin jokin toinen saman kokoinen koira, ja ne viihtyvät paljon paremmin, kun niillä on pääsy ulkotiloihin.

Lähde: tärkeimmät tiedot ja ominaisuudet Fédération Cynologique Internationalen (FCI) materiaaleista

Rodun erityispiirteet

Maa: Yhdistynyt kuningaskunta

Kokoluokka: Keskikokoinen

Keskimääräinen odotettavissa oleva elinikä: 12-15 vuotta

Rakastava / Eloisa / Valpas / Ystävällinen / Joustava / Älykäs / Uskollinen / Seurallinen

Tärkeimmät tiedot

  • Nauttii koulutuksesta
  • Kärsivällinen lasten ja muiden eläinten kanssa
  • Erinomainen kumppani

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