Welsh corgi cardigan
Nämä energiset ja sitkeät pienet koirat jalostettiin karjakoiriksi, ja ne ajoivat laumaa päivisin ja vahtivat sitä öisin.
Tietoa welsh corgi cardiganista
Welsh corgi cardiganit ovat eloisia, aktiivia ja älykkäitä pikku koiria, joiden luonne on tasainen. Helpon luonteensa ansiosta ne ovat ihanteellisia kumppaneita tai perhekoiria.
Niiden tausta työskentelykoirina tarkoittaa kuitenkin sitä, että ne tarvitsevat enemmän liikuntaa ja virikkeitä kuin jokin toinen saman kokoinen koira, ja ne viihtyvät paljon paremmin, kun niillä on pääsy ulkotiloihin.
Lähde: tärkeimmät tiedot ja ominaisuudet Fédération Cynologique Internationalen (FCI) materiaaleista
Rodun erityispiirteet
Maa: Yhdistynyt kuningaskunta
Kokoluokka: Keskikokoinen
Keskimääräinen odotettavissa oleva elinikä: 12-15 vuotta
Rakastava / Eloisa / Valpas / Ystävällinen / Joustava / Älykäs / Uskollinen / Seurallinen
Tärkeimmät tiedot
- Nauttii koulutuksesta
- Kärsivällinen lasten ja muiden eläinten kanssa
- Erinomainen kumppani
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