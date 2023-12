10 myrkyllistä ruokaa, joita sinun ei pidä antaa koirallesi

Monet koiranomistajat tietävät, että suklaa voi aiheuttaa vakavia ongelmia koirille. On kuitenkin useita yleisiä, kotoa yleensä löytyviä ruokia, jotka voivat aiheuttaa vakavia ongelmia lemmikillesi. Saattaa olla muitakin kotoa löytyviä ruokia, joita sinun ei pidä antaa koirallesi, joten keskustele eläinlääkärin kanssa, ennen kuin annat koirallesi mitään sen normaalista ruoasta poikkeavaa.

Keinotekoinen makeutusaine

Ksylitoli on purukumin, sokerittoman maapähkinävoin, hammastahnan ja muiden tuotteiden sisältämä keinotekoinen makeutusaine, jota saadaan lehtipuista. Ksylitolin liiallinen kulutus voi aiheuttaa turvotusta, ilmavaivoja ja ripulia ihmisille, mutta koirille se on myrkyllistä. On tärkeää pitää ksylitolia sisältävät tuotteet pois koiran saatavilta, jotta se ei voi syödä niitä edes vahingossa.

Alkoholi

Toisin kuin ihmisten munuaiset, koirien munuaiset eivät kykene käsittelemään alkoholia tehokkaasti, minkä vuoksi ne voivat saada siitä terveydellisiä ongelmia. Raikas, puhdas vesi on aina paras valinta koirallesi.

Avokadot

Avokadossa koiralle haitallista ei ole itse hedelmäliha, vaan sen kivi, kuori ja lehdet. Ne sisältävät persiiniksi kutsuttua ainetta, joka aiheuttaa oksentelua ja ripulia.

Kofeiini

Vaikka kofeiini ei ole koirille myrkyllistä, sillä on niille sama vaikutus kuin ihmisillekin – ja koska koirat ovat herkempiä tälle vaikutukselle, se voi olla niille hyvin epämiellyttävä ja epämukava kokemus. Jos koirasi nauttii edes pienen määrän kofeiinia, siitä voi tulla hyperaktiivinen ja sillä voi ilmetä vapinaa.

Suklaa

Suklaan myrkyllisyydestä koirille on runsaasti todisteita. Sen myrkyllisyys johtuu teobromiinista, stimulantista, joka häiritsee koiran aineenvaihduntaa. Tummassa suklaa ja taloussuklaa sisältävät erityisen paljon teobromiinia, minkä vuoksi ne ovat vielä vaarallisempia koirille. Koiralla saattaa ilmetä vatsan ärtymistä, sydänongelmia tai kohtauksia, tai se saattaa jopa kuolla, sen mukaan minkä verran suklaata se on nauttinut.