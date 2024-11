Aivan ensimmäiseksi on tärkeää ymmärtää oireiden luonne, jotta pystyt havaitsemaan, voiko koirasi huonosti tai onko sillä virtsatieongelmia. Kaikki koirat ovat erilaisia, mutta jos havaitset koirallasi jonkin seuraavista yleisistä oireista, vie se eläinlääkäriin.

Koiran virtsakivitaudin oireet ja syyt

Hieman alle 20 % kaikista eläinlääkärikäyntiä vaativista virtsatieongelmista diagnosoidaan virtsakivitaudiksi, jossa koiran virtsarakkoon tai virtsateihin muodostuu "kiviä". Nämä kivet koostuvat erilaisista kivennäisaineista, joita koiran virtsa sisältää. Jos kivennäisaineiden pitoisuus nousee liian suureksi, koiran elimistön on vaikea poistaa niitä ja ne alkavat muodostaa kiteitä.

Virtsakivet voivat tukkia koiran virtsatiet ja aiheuttaa virtsaamisvaikeuksia tai -kipuja. Jotkut koirat ovat alttiimpia virtsakivitaudille. Esimerkiksi pienten rotujen koirilla virtsamäärä on pienempi ja ne virtsaavat harvemmin, joten virtsan kemikaalipitoisuus on suurempi. Virtsakivet on myös yleisempiä ikääntyvillä koirilla ja uroksilla.

Koiran virtsakivien hoito

Ongelman vaikeusasteesta riippuen eläinlääkäri saattaa päättää poistaa kiven kirurgisesti koiran olon helpottamiseksi. Virtsakiviä voi kuitenkin usein liuottaa ja ennaltaehkäistä myös ruokavalio- ja elämäntapamuutoksilla.

Runsaasti nestettä sisältävä ruokavalio, kuten säilykkeet, auttaa laimentamaan koiran virtsaa ja ehkäisemään kivennäisaineiden kertymistä. Pyri myös varmistamaan, että koira juo riittävästi vettä, ja vie se usein ulos tarpeilleen. Myös erikoisruokavaliot voivat auttaa muuttamaan koiran virtsan pH-arvoa ja ehkäisemään tietyntyyppisten virtsakivien muodostumista.