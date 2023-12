Onko parempi käyttää säilyke- vai kuivaruokaa? Vai pitäisikö koiranruoka valmistaa itse? Nämä ovat uusien lemmikinomistajien eläinlääkäreiltään usein kysymiä kysymyksiä. Koirien oikea ravitsemus on avain niiden terveeseen kehittymiseen. Voi siis olla pelottavaa päättää, millä niitä kannattaa ruokkia.

Koiranruokatyypit Tärkein ominaisuus joka erottaa säilyke- ja kuivaruoan toisistaan, on nestepitoisuus. Kuivaruoan nestepitoisuus on noin 8 %, kun taas säilykeruoassa se on yleensä noin 75 %. Tämä tarkoittaa, että kuivaruoan ravintoainepitoisuus ja täten myös energiamäärä on ehdottomasti suurempi säilykeruokaan verrattuna.

100 grammaa koiran kuivaruokaa sisältää noin 370 kilokaloria. Sama määrä säilykeruokaa sisältää "vain" 100 kilokaloria. Erot ovat siis merkittäviä. Tämä lisää myös koirasi syömää ruokamäärää. Jos ruokit koiraasi vain kuivaruoalla, tarvitset noin 3–4 kertaa vähemmän ruokaa sen päivittäisen energiatarpeen kattamiseen verrattuna siihen, että ruokkisit sitä vain säilykeruoalla.

Koiran säilykeruoka sisältää ehdottomasti enemmän koirasi makuaistiin vaikuttavia tekijöitä ja ärsykkeitä. Koiran kuivaruoka on vaikeampaa pureskella, mikä voi aiheuttaa ongelmia joillekin eläimille. Osa koirista on erityisen nirsoja ja vain leikkii kuivaruoalla sen syömisen sijaan. Se voi johtua siitä, että kovia nappuloita on vaikea pureskella. Koira saattaa sen vuoksi kohdella niitä leluna ruoan sijasta.

Yhdistelmäruokinta – säilykeruoan ja kuivaruoan yhdistäminen Molemmilla ruokintatavoilla on hyvät ja huonot puolensa, minkä vuoksi yhä useammat lemmikinomistajat yhdistävät nämä kaksi. Tämä on hyvä ratkaisu, joka voi tuoda useita etuja.

Kuiva- ja säilykeruoan yhdistämisellä on useita etuja. Kun lemmikin ruokavalio on vaihdettava säilykeruokavalioon, sen elimistöä on valmisteltu tähän muutokseen. Tämä muutos voidaan tehdä tehokkaasti, nopeasti ja mikä tärkeintä, ilman epämiellyttäviä seurauksia.