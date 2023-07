TUOTETIEDOT

Beagles ovat iloisia ja älykkäitä koiria sekä helppoja asuinkumppaneita. Täysikasvuiselle beaglelle ravinto on tärkeä osa parhaan terveyden ylläpitämistä, ja siksi valitsemallasi koiranruoalla on väliä. ROYAL CANIN® Beagle Adult -kuivaruoka soveltuu yli 12 kuukauden ikäisille beagleille. Se on suunniteltu erityisesti täysikasvuisen koiran ravintotarpeita ajatellen. Etenkin sen mukautettu kalorimäärä auttaa beaglea pysymään ihannepainossa. Se sisältää myös yhdistelmän kuituja, jotka antavat beagleille kylläisemmän tunteen sekä auttavat tukemaan ruoansulatuksen hyvinvointia ja säädeltyä ulostamista. Lisäksi nappulan ainutlaatuinen muoto, joka on räätälöity beagle-rodulle, auttaa hillitsemään syömisnopeutta ja motivoi pureskelemaan, mikä parantaa ruoansulatusta. Beagle on luonnostaan innokas osallistumaan kotona kaikkeen tekemiseen, varsinkin liikuntaan ja ulkoiluun, eli se on erittäin aktiivinen koira. Luuston rakenteen ja nivelten terveyttä voidaan tukea ruokavaliolla, joka tarjoaa sopivan yhdistelmän mukautettuja ravintoaineita. Siksi ROYAL CANIN® Beagle Adult -kuivaruoan koostumukseen on lisätty omega-3-rasvahappoja, kuten EPA:ta ja DHA:ta, tukemaan beaglen luiden ja nivelten terveyttä.

