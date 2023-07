TUOTETIEDOT

ROYAL CANIN® Bulldog Adult -kuivaruoka soveltuu yli 12 kuukauden ikäisille koirille. Se on suunniteltu erityisesti täysikasvuisen englanninbulldoggin ravintotarpeita ajatellen. Ruoka auttaa säilyttämään suolistoflooran terveen tasapainon. Tämä edistää koirasi ruoansulatuskanavan yleistä terveyttä sekä auttaa vähentämään koiran ulosteiden hajua. Ainutlaatuinen koostumus auttaa myös tukemaan ihon muodostamaa suojaa. Koska tämä erityinen ravintoaineiden yhdistelmä auttaa pitämään ihon terveenä, myös turkin hyvinvointi hyötyy siitä. ROYAL CANIN® Bulldog Adultiin on lisätty omega-3-rasvahappoja, EPA:ta ja DHA:ta. Nämä ravintoaineet auttavat tukemaan englanninbulldoggin luiden ja nivelten terveyttä. Lisäksi nappulan muoto on räätälöity nimenomaan englanninbulldoggi-rodulle. Tällä rodulla on nouseva kirsu ja alaleukaa lyhyempi yläleuka, joten nappulan koko ja muoto on muokattu sellaisiksi, että noukkiminen käy koiralta helposti.

