TUOTETIEDOT

Kasvuikä on tärkeä vaihe cavalierkingcharlesinspanielin pentusi elämässä. Tänä aikana pennun immuunijärjestelmä kehittyy asteittain. Siksi on tärkeää valita ruoka, jonka ravintoaineet tukevat koiran optimaalista terveyttä. ROYAL CANIN® Cavalier King Charles Puppy -kuivaruoka soveltuu enintään 10 kuukauden ikäisille pennuille. Se on suunniteltu erityisesti kasvavan pennun ravintotarpeita ajatellen. ROYAL CANIN® Cavalier King Charles Puppy sisältää antioksidantteja, jotka auttavat tukemaan koiran luonnollista vastustuskykyä immuunijärjestelmän kehittyessä. Ruokaan on lisätty omega-3-rasvahappoja (EPA:ta ja DHA:ta) sekä mukautettu määrä kivennäisaineita, ja se sisältää kaikki välttämättömät ravintoaineet sydämen terveen toiminnan tukemiseen. Se sisältää erityisen yhdistelmän ravintoaineita ja laadukasta proteiinia (L.I.P.), jotka on valittu varsinkin erinomaisen sulavuuden vuoksi. Lisäksi ROYAL CANIN® Cavalier King Charles Puppyn nappulat ovat ainutlaatuisia ja räätälöityjä. Koostumuksessa on kalsiumia kelatoivia aineita, joka auttaa vähentämään hammaskiven muodostumisen todennäköisyyttä koiran hampaissa ja ikenissä.

