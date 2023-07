TUOTETIEDOT

ROYAL CANIN® Chihuahua Adult -kuivaruoka soveltuu yli 8 kuukauden ikäisille chihuahua-koirille. Se on suunniteltu erityisesti täysikasvuisen koiran ravintotarpeita ajatellen. ROYAL CANIN® Chihuahua Adult on erittäin maukas ja tyydyttää jopa kaikkein nirsoimpien chihuahua-korien ruokahalun, sillä nappulakoko ja -muoto on räätälöity koostumus on ainutlaatuinen ja makuvalikoima on houkutteleva. Lisäksi ruoan ravintoaineet auttavat tukemaan koirasi ruoansulatuskanavan toimintaa, mikä vähentää ulosteen määrää ja hajua. Ruoka edistää aikuisen chihuahuan hampaiden terveyttä, sillä se sisältää kalsiumia kelatoivia aineita, jotka auttavat hidastamaan hammaskiven muodostumista. Jokaisella koiralla on omat yksilölliset mieltymyksensä, joten ROYAL CANIN® Chihuahua Adult on saatavana myös säilykeruokana, pehmeänä ja maukkaana murekkeena. Jos harkitset sekaruokintaa, noudata tarkasti ruokintaohjeitamme, jotta koirasi saa oikean määrän sekä säilyke- että kuivaruokaa optimaalisen hyödyn saavuttamiseksi.

