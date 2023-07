TUOTETIEDOT

ROYAL CANIN® Chihuahua Puppy -kuivaruoka soveltuu enintään 8 kuukauden ikäisille chihuahua-koirille. Se on suunniteltu erityisesti nuoren koiran ravintotarpeita ajatellen. Kasvuikä on tärkeä vaihe pennun elämässä: siihen ajoittuu tärkeitä fyysisiä muutoksia ja uusia havaintoja. Tänä aikana pennun immuunijärjestelmä kehittyy asteittain. ROYAL CANIN® Chihuahua Puppy sisältää antioksidantteja (mukaan lukien E-vitamiini), jotka auttavat tukemaan pennun luonnollista vastustuskykyä sen vielä kehittyessä. Ruoan ainutlaatuiset nappulat on räätälöity erityisesti chihuahuan pennun hyvin pienille leuoille, minkä ansiosta pennun on helppo noukkia ja pureskella niitä. Ainutlaatuinen koostumus ja houkutteleva makuvalikoima lisäävät ruoan maittavuutta, joten se kelpaa jopa nirsoimmillekin chihuahua-koirille. Lisäksi ruoka sisältää erilaisia hyödyllisiä ravintoaineita, jotka auttavat tukemaan ja ylläpitämään pennun ruoansulatuskanavan terveyttä. Nämä tarkoin valitut ravintoaineet auttavat vähentämään sekä koiran ulosteen määrää että sen hajua.

