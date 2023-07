TUOTETIEDOT

Mäyräkoira on ystävällinen, älykäs ja uskollinen rotu, joka tunnetaan ihanteellisena perhekoirana. Koska jokaisella rodulla on erilaiset tarpeet, on tärkeää valita koiranruoka, jonka ravintoaineet tukevat optimaalista terveyttä. ROYAL CANIN® Dachshund Adult -kuivaruoka soveltuu yli 10 kuukauden ikäisille mäyräkoirille. Se on suunniteltu erityisesti aikuisen koirasi ravintotarpeita ajatellen terveyden ja hyvinvoinnin ylläpitämiseksi. Ruuan mukautettu kalsium- ja fosforipitoisuus auttaa tukemaan mäyräkoiran luiden ja nivelten terveyttä. Tämä ainutlaatuinen koostumus auttaa koiraasi ylläpitämään hyvää lihasjänteyttä ja pysymään ihannepainossa. ROYAL CANIN® Dachshund Adult auttaa myös vähentämään koiran ulosteen hajua ja määrää. Räätälöity nappula auttaa vähentämään hammaskiven muodostumista kalsiumia kelatoivien aineiden ansiosta. Jokaisella koiralla on omat yksilölliset mieltymyksensä, joten ROYAL CANIN® Dachshund Adult on saatavana myös säilykeruokana, pehmeänä ja maukkaana murekkeena. Jos harkitset sekaruokintaa, noudata tarkasti ruokintaohjeitamme, jotta koirasi saa oikean määrän sekä säilyke- että kuivaruokaa optimaalisen hyödyn saavuttamiseksi.

