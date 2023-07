TUOTETIEDOT

ROYAL CANIN® Giant Adult -kuivaruoka sopii aikuisille koirille, joiden paino on vähintään 45 kg. Ruoka on suunniteltu erityisesti jättikokoisten koirien ravintotarpeita ajatellen. Koirasi koon vuoksi on tärkeää antaa sille hyödyllisiä ravintoaineita, jotka auttavat pitämään luut ja nivelet terveinä. Tällöin koira pystyy kantamaan painonsa tehokkaasti. Tämän vuoksi ROYAL CANIN® Giant Adult -ruoka sisältää glukosamiinia ja kondroitiinia, jotka auttavat pitämään koiran lihakset, rustot ja luuston terveinä. Tämä kuivaruoka sisältää ainutlaatuisen, tasapainotetun yhdistelmän antioksidantteja (kuten A-, E- ja C-vitamiineja), jotka neutraloivat vapaiden radikaalien vaikutuksia koiran soluihin. ROYAL CANIN® Giant Adult -ruoka sisältää myös tauriinin ja L-karnitiinin kaltaisia aminohappoja, jotka tukevat koiran verenkiertoa ja sydänterveyttä.

