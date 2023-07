TUOTETIEDOT

ROYAL CANIN® Golden Retriever Adult -kuivaruoka soveltuu yli 15 kuukauden ikäisille koirille. Se on suunniteltu erityisesti täysikasvuisen koiran ravintotarpeita ajatellen. Ruoka sisältää purasruohoöljyä ja omega-3-rasvahappoja, mukaan lukien EPA:ta ja DHA:ta. Kaikki nämä ravintoaineet auttavat tukemaan ihon muodostamaa suojaa, minkä ansiosta koiran turkki näyttää terveemmältä. Lisäksi etenkin rasvahappojen yhdistelmä ja tauriini auttavat tukemaan koirasi sydämen tervettä toimintaa. ROYAL CANIN® Golden Retriever Adultin kalorimäärää on mukautettu, eli se auttaa kultaistanoutajaa myös pysymään ihannepainossa. Lisäksi nappula on räätälöity nimenomaan kultaisellenoutajalle. Nappulan muoto ja koko on erityisesti mukautettu tämän koirarodun mieltymyksiä ajatellen.

