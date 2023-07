TUOTETIEDOT

Tanskandoggeissa, jotka tunnetaan maailman suurimpana koirarotuna, yhdistyvät ylpeys, voima ja itsevarmuus yhdeksi erittäin suureksi paketiksi! ROYAL CANIN® Great Dane Adult -kuivaruoka soveltuu vähintään 24 kuukauden ikäisille tanskandoggeille. Se on suunniteltu erityisesti täysikasvuisen koiran ravintotarpeita ajatellen. Great Dane -koiranruoka tukee ruoansulatuskanavan terveyttä. Hyvin sulavat L.I.P.-proteiinit ja erityisten kuitujen yhdistelmä auttavat rajoittamaan suolistossa tapahtuvaa käymistä ja tukevat samalla suolistoflooran tasapainoa. Tanskandoggin pitkän kasvuiän ja valtavan koon vuoksi sen niveliltä vaaditaan paljon. Ruoka sisältää mukautetun määrän kalsiumia, fosforia ja muita erityisiä ravintoaineita (kuten EPA:ta ja DHA:ta), jotka auttavat pitämään nivelet terveinä ja luuston vahvana. Koska 80 % tanskandoggin kehosta on lihasmassaa, sen energiantarve on (keskimäärin) 50 % suurempi kuin muilla saman kokoluokan koirilla. Tästä syystä ROYAL CANIN® Great Dane Adult sisältää riittävästi energiaa, jotta se tyydyttää tanskandoggin suuren energiatarpeen, muttei kuormita koiran vatsaa liikaa.

