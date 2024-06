TUOTETIEDOT

ROYAL CANIN® Maxi Adult -mureke on ravitsemuksellisesti tasapainoinen täysravinto, joka on suunniteltu erityisesti täyttämään suurten koirien erityistarpeet ja tukemaan niitä aikuisvuosien aikana. Tämä säilykeruokavalio sopii suurille koirille, jotka painavat 26–44 kg ja ovat yli 15 kuukauden ikäisiä. Suuret koirat ovat usein pienempiä rotuja alttiimpia ruoansulatuskanavan herkkyyksille, sillä niillä ruoan läpikulkuaika ruoansulatuskanavassa on tyypillisesti pidempi. Tämä ruoka sisältää hyvin sulavia proteiineja ja tasapainoisen kuitupitoisuuden, jotka tukevat ruoansulatuskanavan hyvinvointia. Suuret koirat kohdistavat merkittävän osan painostaan nivelilleen. Mukautettu kivennäisaineiden ja ravintoaineiden yhdistelmä auttaa tukemaan koirasi tervettä luustoa ja niveliä. Ruokavalio sisältää tärkeitä vitamiineja ja korkealaatuisia ravintoaineita, jotka auttavat tukemaan optimaalista imeytymistä ja pitämään koirasi aktiivisena ja elinvoimaisena. Koirasi turkki on sen kruunu rodusta riippumatta. Tätä koostumusta on täydennetty ravintoaineyhdistelmällä, joka auttaa tukemaan koirasi ihon hyvinvointia ja turkin kiiltoa. ROYAL CANIN® Maxi Adult -mureke on saatavana myös kuivaruokana: ROYAL CANIN® Maxi Adult. Säilyke- ja kuivaruoan yhdistäminen tuo vaihtelua koirasi ruokavalioon, mikä auttaa tekemään ruokailuhetkistä mielenkiintoisempia ja mielekkäämpiä.

