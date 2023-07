Maxi Digestive Care Adult

TUOTETIEDOT

Ruoansulatusvaikeuksille alttiille koirille on räätälöity ravintoaineet, mukaan lukien proteiinit, välttämättömät rasvat, vitamiinit ja kivennäisaineet, jotka auttavat tukemaan suoliston terveyttä ja koirasi elinikäistä hyvinvointia. ROYAL CANIN® Digestive Care Maxi on tarkoitettu 26–44 kg painaville koirille, ja sen erityisen maukas resepti on kehitetty erityisesti koirille, joilla on taipumusta ruoansulatuskanavan herkkyyteen. Koska suurilla koirilla on enemmän taipumusta käymiseen suolistossa, ongelmana voi olla ulosteiden löysyys. ROYAL CANIN® Digestive Care Maxi sisältää laadukkaita ravintoaineita, jotka ovat tasapainotettu huomioiden suoliston hyvinvointi ja parempi imeytyminen. Se sisältää prebioottien ja kuitujen sekoituksen, joka tasapainottaa suolistoflooraa ja edistää ulosteiden ihanteellista laatua. ROYAL CANIN® Digestive Care Maxi on kehitetty käyttäen älykästä valmistusmenetelmäämme, jolla ravintoaineista saadaan helposti sulavia. Lisäksi ruoan erinomainen sulavuus varmistetaan säännöllisellä ja tiukalla laadunvalvonnalla. Prebiootit ovat tässä koostumuksessa välttämättömiä ainesosia, koska koiran suolistossa olevat hyvät bakteerit käyttävät niitä ravinnokseen. Näillä bakteereilla, joita kutsutaan myös hyväksi suolistoflooraksi, on tärkeä rooli koiran suoliston ja yleisen terveyden tukemisessa. Digestive Care -ravitsemusohjelmamme sisältää kaksi osaa: rapeat nappulat ja herkullisen pateen pussissa, jotka molemmat ovat ravintosisällöltään täysipainoisia ja täydentävät hyvin toisiaan. Kokeile levittää pateeta nappuloiden päälle! Sinun ei tarvitse uskoa vain meitä, sillä ROYAL CANIN® Digestive Care Maxi parantaa osoitetusti ulosteen laatua jopa 97 %, mikä on paras todistus suoliston hyvinvoinnista. ROYAL CANIN® Digestive Care Maxilla auttaa siis todistetusti saamaan erinomaiset tulokset.

Lue enemmän