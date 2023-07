Medium Sterilised Adult

TUOTETIEDOT

Steriloinnin jälkeen koiran aineenvaihdunta hidastuu, joten se saattaa mieluummin jäädä sohvalle kuin mennä ulkoilemaan ja silti sillä voi olla ruoka-aikoina pohjaton ruokahalu. ROYAL CANIN® Sterilised Medium sopii steriloiduille täysikasvuisille koirille, joiden paino on 11–25 kg. Tämä erityisen maukas resepti tyydyttää koiran ruokahalun laadukkailla ravintoaineilla, jotka on kehitetty pitämään se hoikkana ja aktiivisena. ROYAL CANIN® Sterilised Medium on rasvapitoisuudeltaan kohtuullinen, mikä auttaa koiraasi välttämään liiallisen painonnousun aiheuttamia terveysongelmia. Tämä vähärasvainen ruoka auttaa pitämään koirasi askelen kevyenä. ROYAL CANIN® Sterilised Medium sisältää ihanteellisen kuituyhdistelmän, joka auttaa pitämään koirasi kylläisenä sekä suoliston toiminnan säännöllisenä ja terveenä, mikä edistää ruoansulatuskanavan hyvinvointia. Ravinnon korkea proteiinipitoisuus auttaa säilyttämään koiran lihasmassan samalla kun vähennetään rasvan ja kalorien saantia. Sinun ei tarvitse uskoa vain meitä, sillä ROYAL CANIN® Sterilised Medium on tieteellisesti osoitettu sisältävän 10 % vähemmän kaloreita kuin tavallisessa täysikasvuisten koirien ruoassa. ROYAL CANIN® Sterilised Medium voi siis todistetusti auttaa saamaan erinomaiset tulokset. Sterilised-ravitsemusohjelmamme sisältää kaksi osaa: rapeat nappulat ja herkullisen murekkeen annospussissa, jotka molemmat ovat ravintosisällöltään täysipainoisia ja täydentävät hyvin toisiaan. Kokeile levittää mureketta nappuloiden päälle!

