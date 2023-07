TUOTETIEDOT

ROYAL CANIN® X-Small Puppy -koiranruoka on erityisesti suunniteltu tukemaan kääpiökokoisten koiranpentujen ravitsemustarpeita. Tämä kuivaruoka sopii 2–10 kuukauden ikäisille koiranpennuille, joiden paino on täysikasvuisena enintään 4 kg. Räätälöityyn koiranruokaan on lisätty omega-3-rasvahappoja (kuten DHA) tukemaan koiranpentujen aivojen kehitystä. Hyödyllisten prebioottien (kuten FOS, MOS ja juurikaskuitu) ja hyvin sulavien proteiinien yhdistelmän ansiosta ROYAL CANIN® X-Small Puppy auttaa myös tukemaan suolistoflooran (mikrobiomin) tervettä tasapainoa ruoansulatuksen parantamiseksi. Tämä räätälöity koiranpennun ruoka sisältää C- ja E-vitamiineja ja muita ravintoaineita, joiden on osoitettu tukevan koiranpennun immuunijärjestelmän kehitystä. Lisäksi ravinnon optimaalinen energiasisältö on suunniteltu täyttämään nopeasti kasvavien, kääpiökokoisten rotujen koiranpentujen suuri energiantarve. Lisäksi ROYAL CANIN® X-Small Puppy -nappulat on suunniteltu koiranpennun erittäin pienille leuoille, joten niiden poimiminen ja pureskelu on helppoa. Kun koiranpentu saavuttaa 10 kuukauden iän, se tarvitsee ruokavalion, joka on erityisesti mukautettu täyttämään täysikasvuisen koiran ravitsemustarpeet. Tässä vaiheessa voit vaihtaa sen ruoan ROYAL CANIN® X-Small Adult -ruokavalioon.

