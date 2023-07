TUOTETIEDOT

ROYAL CANIN® Maxi Starter Mother & Babydog -koiranruoka on suunniteltu tukemaan tuoreiden emojen ja pentujen ravitsemustarpeita. Tämä kuivaruoka sopii täysikasvuisille suurikokoisille koirille, jotka painavat 26–44 kg, sekä vieroitettaville koiranpennuille, jotka ovat enintään 2 kuukauden ikäisiä. Räätälöity koostumus on mukautettu täyttämään suurikokoisen koiran suuri energiantarve, ja samalla se tukee suuriinkin pentueisiin kuuluvien, vieroitettavien pentujen tervettä kehitystä. Se sisältää myös toimivaksi todetun yhdistelmän muun muassa C- ja E-vitamiineja immuunijärjestelmän kehityksen tueksi. Tämä ravinto sisältää hyödyllisiä prebiootteja ja hyvin sulavia proteiineja, jotka auttavat tukemaan suolistoflooran (mikrobiomin) tervettä tasapainoa ruoansulatuksen parantamiseksi. ROYAL CANIN® Maxi Starter Mother & Babydog -ravintoon lisätyt omega-3-rasvahapot auttavat tukemaan nuorten koiranpentujen aivojen kehitystä. ROYAL CANIN® Maxi Starter Mother & Babydog -nappulat on helppo kostuttaa vedellä maukkaaksi puuroksi, joka sopii koostumukseltaan hyvin pentujen vieroittamiseen. Lyhyen, 8 viikkoa kestävän ajanjakson aikana koiranpennut tarvitsevat ruokavalion, joka on mukautettu täyttämään niiden ravitsemustarpeet seuraavan kasvuvaiheen aikana. Tässä vaiheessa voit vaihtaa niiden ruoan ROYAL CANIN® Maxi Puppy -ruokavalioon, jota on saatavana kuivaruokana ja säilykkeenä.

