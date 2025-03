Yli 6 kuukauden ikäisille koirille soveltuvat ROYAL CANIN® TRAINING TREATS -makupalat ovat eläinlääkäreiden kehittämiä ja koirien hyväksymiä. Nämä makupalat sisältävät ainesosia, joita on tieteellisesti tutkittu ja seurattu koirien ravitsemuksessa jo yli 50 vuoden ajan. ROYAL CANIN® TRAINING TREATS -makupalat sisältävät makua ja ravintoa täydellisen tasapainoisessa suhteessa perustaitojen tai edistyksellisempien temppujen opettamiseen. ROYAL CANIN® TRAINING TREATS -makupalat sisältävät DHA:ta sekä C- ja E-vitamiineja, jotka auttavat tukemaan niin koiranpentujen kuin vanhempienkin koirien aivojen normaalia toimintaa. Nämä vähäkaloriset makupalat, jotka sisältävät alle 3 kaloria per kappale, on suunniteltu tukemaan koiraa terveen painon ylläpitämisessä ja palkitsemaan samalla halutusta käytöksestä. Nämä koiran kouluttamista tukevat makupalat on suunniteltu täydentämään yli 6 kuukauden ikäisille terveille lemmikeille kehitettyjä ROYAL CANIN® -ruokavalioita. Noudata pakkauksessa olevia ruokintaohjeita ja anna koirallesi enintään suositeltu määrä täydennysrehupaloja päivässä.