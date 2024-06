TUOTETIEDOT

ROYAL CANIN® X-Small Adult palasia kastikkeessa on ravitsemuksellisesti tasapainoinen täysravinto, joka on suunniteltu erityisesti täyttämään erittäin pienten koirien erityistarpeet ja tukemaan niitä aikuisvuosien aikana. Tämä säilykeruokavalio sopii erittäin pienille koirille, jotka painavat enintään 4 kg ja ovat yli 10 kuukauden ikäisiä. Tämä koostumus sisältää tärkeitä ravintoaineita, kuten EPA:a, DHA:ta ja C-vitamiinia, jotka auttavat ylläpitämään koirasi immuunijärjestelmää ja kokonaisvaltaista hyvinvointia. Erittäin pienet koirat voivat hyötyä tietyistä ravintoaineista, jotka auttavat niitä pysymään aktiivisina ja hyvinvoivina aikuisvuosien aikana. Koostumuksen hyvin sulavat ravintoaineet varmistavat optimaalisen imeytymisen ja auttavat tukemaan hyvinvointia. Koirasi turkki on sen kruunu rodusta riippumatta. Tätä koostumusta on täydennetty ravintoaineyhdistelmällä, joka auttaa tukemaan koirasi ihon hyvinvointia ja turkin kiiltoa. ROYAL CANIN® X-Small Adult palasia kastikkeessa on saatavana myös kuivaruokana: ROYAL CANIN® X-Small Adult. Säilyke- ja kuivaruoan yhdistäminen tuo vaihtelua koirasi ruokavalioon ja tarjoaa sille monipuolisen aistielämyksen ruokailuhetken aikana.

Lue enemmän