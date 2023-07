TUOTETIEDOT

ROYAL CANIN® Yorkshire Terrier Adult -kuivaruoka soveltuu yli 10 kuukauden ikäisille yorkshirenterriereille. Se on suunniteltu erityisesti täysikasvuisen koiran ravintotarpeita ajatellen. Yorkshire Terrier Adult -ruoka auttaa pitämään yorkshirenterrierin turkin hyvinvoivana mukautetulla koostumuksella, johon on lisätty välttämättömiä omega-3-rasvahappoja (EPA:ta ja DHA:ta), omega-6-rasvahappoja, purasruohoöljyä ja biotiinia. Se tyydyttää jopa nirsoimmankin koiran ruokahalun houkuttelevalla makuyhdistelmällä, jota koirasi ei voi vastustaa! Koiranruokaa valittaessa kannattaa ottaa huomioon suuhygienia. ROYAL CANIN® Yorkshire Terrier Adult auttaa hidastamaan hammaskiven muodostumista, sillä nappulat sisältävät tarkan määrän kalsiumia kelatoivia aineita. Jokaisella koiralla on omat yksilölliset mieltymyksensä, joten ROYAL CANIN® Yorkshire Terrier Adult on saatavana myös säilykeruokana, pehmeänä ja maukkaana murekkeena. Jos harkitset sekaruokintaa, noudata tarkasti ruokintaohjeitamme, jotta koirasi saa oikean määrän sekä säilyke- että kuivaruokaa optimaalisen hyödyn saavuttamiseksi.

