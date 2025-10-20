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Derma Anallergenic
Derma Anallergenic
Derma Anallergenic
Derma Anallergenic
Derma Anallergenic
Derma Anallergenic
Derma Anallergenic
Derma Anallergenic
Derma Anallergenic
Derma Anallergenic
Derma Anallergenic
Derma Anallergenic
Derma Anallergenic
Derma Anallergenic
Derma Anallergenic
Derma Anallergenic
Derma Anallergenic

Derma Anallergenic

Kuivaruoat koiralle

Täysrehu, erikoisruokavalio aikuisille koirille

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Saatavilla olevat koot

8 kgkg 8

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SAATAVUUS

Tämä tuote on erikoisruokavalio. Kysy eläinlääkäriltäsi, sopiiko tämä tuote lemmikillesi.

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TUOTETIEDOT

ROYAL CANIN® ANALLERGENIC -kuivaruoka on koirille tarkoitettu täysrehu ja erikoisruokavalio, jonka tarkoituksena on ainesosa- ja ravintoaineyliherkkyyksien vähentäminen. Hydrolysoidun valkuaisen lähteet ja valikoidut hiilihydraattien lähteet. SUOSITUKSET: suositetaan eläinlääkärin lausunnon pyytämistä ennen käyttöä ja ennen käyttöajan pidentämistä. Käytä ANALLERGENIC -kuivaruokaa 3–8 viikkoa: jos yliherkkyyden oireet häviävät, tätä rehua voidaan käyttää aluksi enintään vuoden ajan.

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EDUT

IHON SUOJAMUURI

Kehitetty tukemaan ihon luonnollista suojamuuria ja ihon hyvinvointia.

ERITTÄIN PIENEKSI HYDROLYSOITU VALKUAISAINE

Erittäin pieneksi hydrolysoitu valkuaisaine, joka koostuu yhdestä lähteestä peräisin olevista oligopeptideistä ja puhtaista aminohapoista, auttaa vähentämään ravintoaineyliherkkyyksien ja ruoka-aineallergioiden riskiä.

ALLERGEENIEN RAJOITTAMINEN

Reseptin ja tuotannon tavoitteena on sulkea pois ruoka-aineallergeenien lähteet.

RAVINTOTIEDOT