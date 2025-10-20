Derma Anallergenic

TUOTETIEDOT
ROYAL CANIN® ANALLERGENIC -kuivaruoka on koirille tarkoitettu täysrehu ja erikoisruokavalio, jonka tarkoituksena on ainesosa- ja ravintoaineyliherkkyyksien vähentäminen. Hydrolysoidun valkuaisen lähteet ja valikoidut hiilihydraattien lähteet. SUOSITUKSET: suositetaan eläinlääkärin lausunnon pyytämistä ennen käyttöä ja ennen käyttöajan pidentämistä. Käytä ANALLERGENIC -kuivaruokaa 3–8 viikkoa: jos yliherkkyyden oireet häviävät, tätä rehua voidaan käyttää aluksi enintään vuoden ajan.
EDUT
IHON SUOJAMUURI
Kehitetty tukemaan ihon luonnollista suojamuuria ja ihon hyvinvointia.
ERITTÄIN PIENEKSI HYDROLYSOITU VALKUAISAINE
Erittäin pieneksi hydrolysoitu valkuaisaine, joka koostuu yhdestä lähteestä peräisin olevista oligopeptideistä ja puhtaista aminohapoista, auttaa vähentämään ravintoaineyliherkkyyksien ja ruoka-aineallergioiden riskiä.
ALLERGEENIEN RAJOITTAMINEN
Reseptin ja tuotannon tavoitteena on sulkea pois ruoka-aineallergeenien lähteet.
RAVINTOTIEDOT
|PAINO (kg)
|HOIKKA
|NORMAALI
|YLIPAINOINEN
|Grammaa
|Grammaa
|Grammaa
|2
|54
|47
|41
|4
|90
|79
|69
|6
|122
|108
|93
|8
|152
|134
|115
|10
|179
|158
|136
|15
|243
|214
|185
|20
|302
|266
|229
|25
|357
|314
|271
|30
|409
|360
|311
|35
|459
|404
|349
|40
|508
|447
|386
|45
|554
|488
|421
|50
|600
|528
|456
|55
|645
|567
|490
|60
|688
|605
|523
|70
|772
|680
|587
|80
|854
|751
|649