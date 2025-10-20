Derma Anallergenic Small Dog

TUOTETIEDOT
ROYAL CANIN® ANALLERGENIC SMALL DOG -kuivaruoka on koirille tarkoitettu täysrehu ja erikoisruokavalio, jonka tarkoituksena on ainesosa- ja ravintoaineyliherkkyyksien vähentäminen. Hydrolysoidun valkuaisen lähteet ja valikoidut hiilihydraattien lähteet. SUOSITUKSET: suositetaan eläinlääkärin lausunnon pyytämistä ennen käyttöä ja ennen käyttöajan pidentämistä. Käytä ANALLERGENIC SMALL DOG -kuivaruokaa 3–8 viikkoa: jos yliherkkyyden oireet häviävät, tätä rehua voidaan käyttää aluksi enintään vuoden ajan.
EDUT
OLIGOPEPTIDIT & ALLERGEENIEN RAJOITTAMINEN
Erittäin pieneksi hydrolysoitu valkuaisaine, joka koostuu yhdestä lähteestä peräisin olevista oligopeptideistä ja puhtaista aminohapoista, auttaa vähentämään ravintoaineyliherkkyyksien ja ruoka-aineallergioiden riskiä. Tuotannon tavoitteena on sulkea pois ruoka-aineallergeenien lähteet.
SUUNNITELTU ERITYISESTI PIENILLE KOIRILLE
Erityiset hyödyt on mukautettu vastaamaan pienten koirien ruoansulatus-, hammas- ja virtsatieherkkyyksiä, ja nappulat soveltuvat niiden pienille leuoille.
IHON SUOJAMUURI
Kehitetty tukemaan ihon luonnollista suojamuuria ja ihon hyvinvointia.
RAVINTOTIEDOT
|PAINO (kg)
|HOIKKA
|NORMAALI
|YLIPAINOINEN
|Grammaa
|Grammaa
|Grammaa
|2
|54
|47
|41
|2.5
|64
|56
|48
|3
|73
|64
|56
|3.5
|82
|72
|62
|4
|91
|80
|69
|4.5
|99
|87
|75
|5
|107
|94
|81
|5.5
|115
|101
|87
|6
|123
|108
|93
|6.5
|130
|115
|99
|7
|138
|121
|105
|7.5
|148
|130
|113
|8
|152
|134
|116
|8.5
|160
|140
|121
|9
|167
|147
|127
|9.5
|173
|153
|132
|10
|180
|159
|137