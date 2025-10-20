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Derma Anallergenic Small Dog
Derma Anallergenic Small Dog
Derma Anallergenic Small Dog
Derma Anallergenic Small Dog
Derma Anallergenic Small Dog
Derma Anallergenic Small Dog
Derma Anallergenic Small Dog
Derma Anallergenic Small Dog
Derma Anallergenic Small Dog
Derma Anallergenic Small Dog
Derma Anallergenic Small Dog
Derma Anallergenic Small Dog
Derma Anallergenic Small Dog
Derma Anallergenic Small Dog
Derma Anallergenic Small Dog
Derma Anallergenic Small Dog
Derma Anallergenic Small Dog

Derma Anallergenic Small Dog

Kuivaruoat koiralle

Täysrehu, erikoisruokavalio aikuisille koirille

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Saatavilla olevat koot

1.5 kgkg 1.5

3 kgkg 3

Mikä on oikea annos?

SAATAVUUS

Tämä tuote on erikoisruokavalio. Kysy eläinlääkäriltäsi, sopiiko tämä tuote lemmikillesi.

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TUOTETIEDOT

ROYAL CANIN® ANALLERGENIC SMALL DOG -kuivaruoka on koirille tarkoitettu täysrehu ja erikoisruokavalio, jonka tarkoituksena on ainesosa- ja ravintoaineyliherkkyyksien vähentäminen. Hydrolysoidun valkuaisen lähteet ja valikoidut hiilihydraattien lähteet. SUOSITUKSET: suositetaan eläinlääkärin lausunnon pyytämistä ennen käyttöä ja ennen käyttöajan pidentämistä. Käytä ANALLERGENIC SMALL DOG -kuivaruokaa 3–8 viikkoa: jos yliherkkyyden oireet häviävät, tätä rehua voidaan käyttää aluksi enintään vuoden ajan.

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EDUT

OLIGOPEPTIDIT & ALLERGEENIEN RAJOITTAMINEN

Erittäin pieneksi hydrolysoitu valkuaisaine, joka koostuu yhdestä lähteestä peräisin olevista oligopeptideistä ja puhtaista aminohapoista, auttaa vähentämään ravintoaineyliherkkyyksien ja ruoka-aineallergioiden riskiä. Tuotannon tavoitteena on sulkea pois ruoka-aineallergeenien lähteet.

SUUNNITELTU ERITYISESTI PIENILLE KOIRILLE

Erityiset hyödyt on mukautettu vastaamaan pienten koirien ruoansulatus-, hammas- ja virtsatieherkkyyksiä, ja nappulat soveltuvat niiden pienille leuoille.

IHON SUOJAMUURI

Kehitetty tukemaan ihon luonnollista suojamuuria ja ihon hyvinvointia.

RAVINTOTIEDOT