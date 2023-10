Vital Early Renal

TUOTETIEDOT

ROYAL CANIN® EARLY RENAL -kuivaruoka on koirille tarkoitettu täysrehu ja erikoisruokavalio, jonka tarkoituksena on tukea munuaisten toimintaa kroonisen munuaisten vajaatoiminnan yhteydessä. Korkealaatuista valkuaista ja rajoitettu fosforipitoisuus. EARLY RENAL -kuivaruoka on suunniteltu kroonisen munuaisten vajaatoiminnan varhaisiin vaiheisiin. SUOSITUKSET: suositetaan eläinlääkärin lausunnon pyytämistä ennen käyttöä ja ennen käyttöajan pidentämistä. Käytä EARLY RENAL -kuivaruokaa aluksi enintään 6 kuukautta.

Lue enemmän