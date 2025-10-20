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Gastrointestinal
Gastrointestinal
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Gastrointestinal
Gastrointestinal
Gastrointestinal
Gastrointestinal
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Gastrointestinal
Gastrointestinal
Gastrointestinal
Gastrointestinal
Gastrointestinal
Gastrointestinal

Gastrointestinal

Kuivaruoat koiralle

Täysrehu, erikoisruokavalio koirille

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Saatavilla olevat koot

2 kgkg 2

7.5 kgkg 7.5

15 kgkg 15

Mikä on oikea annos?

SAATAVUUS

Tämä tuote on erikoisruokavalio. Kysy eläinlääkäriltäsi, sopiiko tämä tuote lemmikillesi.

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TUOTETIEDOT

ROYAL CANIN® GASTROINTESTINAL -kuivaruoka on koirille tarkoitettu täysrehu ja erikoisruokavalio, jonka tarkoituksena on ruoan imeytymishäiriöiden vähentäminen. Hyvin sulava rehu, joka sisältää runsaasti natriumia ja kaliumia. SUOSITUKSET: suositetaan eläinlääkärin lausunnon pyytämistä ennen käyttöä. Käytä GASTROINTESTINAL -kuivaruokaa enintään 12 viikkoa.

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EDUT

Ruoansulatuskanavan tuki

Hyvin sulava ruoka ja sen sisältämä tasapainoinen yhdistelmä ravintokuituja tukee ruoansulatuskanavan hyvinvointia ja suoliston toimintaa.

Runsaasti energiaa

Korkea energiapitoisuus pienentää ateriakokoa sekä auttaa vähentämään suoliston kuormitusta.

Mikrobiomin tuki

Valikoituja prebiootteja sisältävä koostumus, joka auttaa tukemaan suoliston ja suoliston mikrobiomin terveyttä.

RAVINTOTIEDOT