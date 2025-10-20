TUOTETIEDOT
ROYAL CANIN® GASTROINTESTINAL -kuivaruoka on koirille tarkoitettu täysrehu ja erikoisruokavalio, jonka tarkoituksena on ruoan imeytymishäiriöiden vähentäminen. Hyvin sulava rehu, joka sisältää runsaasti natriumia ja kaliumia. SUOSITUKSET: suositetaan eläinlääkärin lausunnon pyytämistä ennen käyttöä. Käytä GASTROINTESTINAL -kuivaruokaa enintään 12 viikkoa.
EDUT
Ruoansulatuskanavan tuki
Hyvin sulava ruoka ja sen sisältämä tasapainoinen yhdistelmä ravintokuituja tukee ruoansulatuskanavan hyvinvointia ja suoliston toimintaa.
Runsaasti energiaa
Korkea energiapitoisuus pienentää ateriakokoa sekä auttaa vähentämään suoliston kuormitusta.
Mikrobiomin tuki
Valikoituja prebiootteja sisältävä koostumus, joka auttaa tukemaan suoliston ja suoliston mikrobiomin terveyttä.
RAVINTOTIEDOT
KOOSTUMUS: riisi*, kuivatut siipikarjanvalkuaiset*, maissi*, eläinrasvat**, hydrolysoidut eläinvalkuaiset*, munajauhe*, hiivatuotteet, juurikasleike, soijaöljy**, kasvikuidut, kivennäisaineet, kalaöljy**, psylliumin kuoret ja siemenet, frukto-oligosakkaridit, leväöljy Schizochytrium sp. (DHA-lähde)**, hiivat (mannaanioligosakkaridien lähde), samettikukkajauhe. Hyvin sulavat ainesosat: *hyvin sulavien valkuaisten lähteet: 67,4%, **hyvin sulavien rasvojen lähteet: 12,3%.
LISÄAINEET (kg:ssa): Ravitsemukselliset lisäaineet: A-vitamiini: 15800 KY, D3-vitamiini: 1000 KY, E-vitamiini: 500 mg, C-vitamiini: 300 mg, Tauriini: 1,5 g, Rauta (3b103): 37 mg, Jodi (3b201, 3b202): 3,8 mg, Kupari (3b405, 3b406): 12 mg, Mangaani (3b502, 3b504): 49 mg, Sinkki (3b603, 3b605, 3b606): 131 mg, Seleeni (3b801, 3b811, 3b812): 0,06 mg - Teknologiset lisäaineet: Sedimenttiperäinen klinoptiloliitti: 5 g - Säilöntäaineet - Hapettumisenestoaineet.
RAVINTOAINEET: Raakavalkuainen: 25,0% - Raakakuitu: 1,9% - Raakarasva: 20,0% - Tuhka: 6,4% - Kalium: 0,7% - Natrium: 0,4% - Omega-3-rasvahapot: 0,88% - EPA/DHA: 0,41% - Muuntokelpoinen energia: 4126 kcal/kg.
RUOKINTAOHJE: ks. annostelutaulukko. Vettä on oltava jatkuvasti saatavilla. Eränumero ja tehtaan hyväksyntänumero, parasta ennen -päivä: ks. pakkaus. Säilytetään viileässä ja kuivassa.
|YHDISTÄ: KUIVARUOKA+SÄILYKE
|PAINO (kg)
|SÄILYKE
|HOIKKA
|NORMAALI
|YLIPAINOINEN
|Grammaa
|Grammaa
|Grammaa
|2
|1/4
|0
|16
|10
|4
|1/2
|29
|19
|8
|6
|1/2
|59
|45
|32
|8
|1/2
|87
|70
|53
|10
|1/2
|114
|93
|73
|15
|1
|117
|90
|62
|20
|1
|173
|139
|104
|25
|1
|225
|185
|144
|30
|1
|275
|228
|182
|35
|1
|323
|270
|218
|40
|1
|368
|311
|253
|45
|1
|413
|350
|287
|50
|1
|456
|388
|320
|55
|1
|498
|425
|352
|60
|1
|540
|461
|383
|70
|1
|620
|532
|444
|80
|1
|697
|600
|502
|PAINO (kg)
|HOIKKA
|NORMAALI
|YLIPAINOINEN
|Grammaa
|Grammaa
|Grammaa
|2
|51
|45
|39
|4
|86
|75
|65
|6
|116
|102
|88
|8
|144
|127
|110
|10
|170
|150
|129
|15
|231
|203
|175
|20
|287
|252
|218
|25
|339
|298
|257
|30
|388
|342
|295
|35
|436
|384
|331
|40
|482
|424
|366
|45
|526
|463
|400
|50
|570
|501
|433
|55
|612
|538
|465
|60
|653
|575
|496
|70
|733
|645
|557
|80
|810
|713
|616