ROYAL CANIN® GASTROINTESTINAL -kuivaruoka on koirille tarkoitettu täysrehu ja erikoisruokavalio, jonka tarkoituksena on ruoan imeytymishäiriöiden vähentäminen. Hyvin sulava rehu, joka sisältää runsaasti natriumia ja kaliumia. SUOSITUKSET: suositetaan eläinlääkärin lausunnon pyytämistä ennen käyttöä. Käytä GASTROINTESTINAL -kuivaruokaa enintään 12 viikkoa.