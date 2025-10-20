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Gastrointestinal High Fibre Loaf
Gastrointestinal High Fibre Loaf
Gastrointestinal High Fibre Loaf
Gastrointestinal High Fibre Loaf
Gastrointestinal High Fibre Loaf
Gastrointestinal High Fibre Loaf
Gastrointestinal High Fibre Loaf
Gastrointestinal High Fibre Loaf
Gastrointestinal High Fibre Loaf
Gastrointestinal High Fibre Loaf
Gastrointestinal High Fibre Loaf
Gastrointestinal High Fibre Loaf
Gastrointestinal High Fibre Loaf
Gastrointestinal High Fibre Loaf
Gastrointestinal High Fibre Loaf
Gastrointestinal High Fibre Loaf
Gastrointestinal High Fibre Loaf

Gastrointestinal High Fibre Loaf

Säilykkeet koiralle

Täysrehu, erikoisruokavalio koirille

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Saatavilla olevat koot

1 x 200 gg 200 x 1

1 x 410 gg 410 x 1

Mikä on oikea annos?

SAATAVUUS

Tämä tuote on erikoisruokavalio. Kysy eläinlääkäriltäsi, sopiiko tämä tuote lemmikillesi.

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TUOTETIEDOT

SUOSITUKSET: noudata eläinlääkärin antamia ruokintasuosituksia.

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EDUT

Korkea kuitupitoisuus

Kuiturikas ruokavalio sekä optimaalinen kuituyhdistelmä auttaa säätelemään suoliston läpikulkua.

Mukautettu energia

Mukautettu energiapitoisuus auttaa säilyttämään terveellisen kehonpainon.

Ruoansulatuskanavan tuki

Hyvin sulava ruoka ja sen sisältämä tasapainoinen yhdistelmä ravintokuituja, mukaan lukien prebiootteja, tukee ruoansulatuskanavan hyvinvointia ja suoliston toimintaa.

RAVINTOTIEDOT