Gastrointestinal High Fibre Loaf

KOOSTUMUS

KOOSTUMUS: liha ja eläinperäiset tuotteet*, viljat*, kalat ja kalatuotteet*, kasviperäiset tuotteet, kivennäisaineet, öljyt ja rasvat**, hiivat. Hyvin sulavat ainesosat: *hyvin sulavien valkuaisten lähteet: 50%, **hyvin sulavien rasvojen lähteet: 0,1%.