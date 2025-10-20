Gastrointestinal High Fibre Loaf

TUOTETIEDOT
SUOSITUKSET: noudata eläinlääkärin antamia ruokintasuosituksia.
EDUT
Korkea kuitupitoisuus
Kuiturikas ruokavalio sekä optimaalinen kuituyhdistelmä auttaa säätelemään suoliston läpikulkua.
Mukautettu energia
Mukautettu energiapitoisuus auttaa säilyttämään terveellisen kehonpainon.
Ruoansulatuskanavan tuki
Hyvin sulava ruoka ja sen sisältämä tasapainoinen yhdistelmä ravintokuituja, mukaan lukien prebiootteja, tukee ruoansulatuskanavan hyvinvointia ja suoliston toimintaa.
RAVINTOTIEDOT
KOOSTUMUS: liha ja eläinperäiset tuotteet*, viljat*, kalat ja kalatuotteet*, kasviperäiset tuotteet, kivennäisaineet, öljyt ja rasvat**, hiivat. Hyvin sulavat ainesosat: *hyvin sulavien valkuaisten lähteet: 50%, **hyvin sulavien rasvojen lähteet: 0,1%.
LISÄAINEET (kg:ssa): Ravitsemukselliset lisäaineet: D3-vitamiini: 149 KY, E-vitamiini: 135 mg, C-vitamiini: 74 mg, Tauriini: 0,4 g, Rauta (3b103): 4 mg, Jodi (3b202): 0,28 mg, Kupari (3b405, 3b406): 2,2 mg, Mangaani (3b502, 3b503, 3b504): 1,2 mg, Sinkki (3b603, 3b605, 3b606): 12 mg - Teknologiset lisäaineet: Sedimenttiperäinen klinoptiloliitti: 2 g.
RAVINTOAINEET: Raakavalkuainen: 7,4% - Raakakuitu: 2,5% - Raakarasva: 4,1% - Tuhka: 1,6% - Kosteus: 74,0% - Kalium: 0,16% - Natrium: 0,1% - Omega-3-rasvahapot: 0,24% - EPA/DHA: 0,11% - Muuntokelpoinen energia: 958 kcal/kg.
RUOKINTAOHJE: ks. annostelutaulukko. Vettä on oltava jatkuvasti saatavilla. Eränumero ja tehtaan hyväksyntänumero, parasta ennen -päivä: ks. pakkaus. Säilytetään viileässä ja kuivassa.
|410 g
|PAINO (kg)
|HOIKKA
|HOIKKA
|NORMAALI
|NORMAALI
|YLIPAINOINEN
|YLIPAINOINEN
|Grammaa
|Säilyke
|Grammaa
|Säilyke
|Grammaa
|Säilyke
|2
|204
|2/4
|180
|2/4
|155
|2/4
|4
|344
|3/4
|303
|3/4
|261
|3/4
|6
|466
|1 +1/4
|410
|1
|354
|3/4
|8
|578
|1+ 2/4
|509
|1 +1/4
|440
|1
|10
|684
|1 +3/4
|602
|1+2/4
|520
|1+1/4
|15
|927
|2 +1/4
|816
|2
|704
|1 +3/4
|20
|1150
|2 3/4
|1012
|2 +2/4
|874
|2 +1/4
|25
|1359
|3 1/4
|1196
|3
|1033
|2 +2/4
|30
|1559
|3 +3/4
|1372
|3 +1/4
|1185
|3
|35
|1750
|4 +1/4
|1540
|3+ 3/4
|1330
|3 +1/4
|40
|1934
|4+ 3/4
|1702
|4 +1/4
|1470
|3+ 2/4
|45
|2113
|5+ 1/4
|1859
|4+ 2/4
|1606
|4
|50
|2286
|5+ 2/4
|2012
|5
|1738
|4+ 1/4
|55
|2456
|6
|2161
|5 +1/4
|1866
|4 +2/4
|60
|2621
|6 +2/4
|2307
|5+3/4
|1992
|4+3/4
|65
|2784
|6 +3/4
|2450
|6
|2116
|5+ 1/4
|70
|2943
|7 +1/4
|2590
|6+ 1/4
|2236
|5 +2/4
|75
|3099
|7+ 2/4
|2727
|6 +3/4
|2355
|5+ 3/4
|80
|3253
|8
|2862
|7
|2472
|6
|85
|3404
|8 +1/4
|2995
|7+1/4
|2587
|6 +1/4
|90
|3553
|8 +3/4
|3127
|7 +3/4
|2700
|6 +2/4
|95
|3700
|9
|3256
|8
|2812
|6 +3/4
|100
|3845
|9 +2/4
|3384
|8+1/4
|2922
|7 +1/4
|200 g
|PAINO (kg)
|HOIKKA
|HOIKKA
|NORMAALI
|NORMAALI
|YLIPAINOINEN
|YLIPAINOINEN
|Grammaa
|Säilyke
|Grammaa
|Säilyke
|Grammaa
|Säilyke
|2
|204
|1
|180
|1
|155
|3/4
|4
|344
|1+3/4
|303
|1 +2/4
|261
|1 +1/4
|6
|466
|2+ 1/4
|410
|2
|354
|1 +3/4
|8
|578
|3
|509
|2+2/4
|440
|2+ 1/4
|10
|684
|3+ 2/4
|602
|3
|520
|2 +2/4
|15
|927
|4 +3/4
|816
|4
|704
|3 +2/4
|20
|1 150
|5+ 3/4
|1 012
|5
|874
|4 1/4
|25
|1 359
|6 +3/4
|1 196
|6
|1 033
|5 +1/4
|30
|1 559
|7 +3/4
|1 372
|6 +3/4
|1 185
|6
|35
|1 750
|8+ 3/4
|1 540
|7 +3/4
|1 330
|6 +3/4
|40
|1 934
|9 +3/4
|1 702
|8 +2/4
|1 470
|7 +1/4
|45
|2 113
|10+ 2/4
|1 859
|9 +1/4
|1 606
|8
|50
|2 286
|11 +2/4
|2 012
|10
|1 738
|8 +3/4
|55
|2 456
|12 + 1/4
|2 161
|10 +3/4
|1 866
|9 +1/4
|60
|2 621
|13
|2 307
|11 +2/4
|1 992
|10
|65
|2 784
|14
|2 450
|12+ 1/4
|2 116
|10 +2/4
|70
|2 943
|14 +3/4
|2 590
|13
|2 236
|11 +1/4
|75
|3 099
|15 + 2/4
|2 727
|13 +3/4
|2 355
|11 +3/4
|80
|3 253
|16 +1/4
|2 862
|14 +1/4
|2 472
|12 1/4
|85
|3 404
|17
|2 995
|15
|2 587
|13
|90
|3 553
|17 +3/4
|3 127
|15 3/4
|2 700
|13 +2/4
|95
|3 700
|18 +2/4
|3 256
|16 +1/4
|2 812
|14
|100
|3 845
|19 +1/4
|3 384
|17
|2 922
|14 +2/4