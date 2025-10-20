ROYAL CANIN® GASTROINTESTINAL HIGH FIBRE -kuivaruoka on koirille tarkoitettu täysrehu ja erikoisruokavalio, jonka tarkoituksena on ruuansulatushäiriöistä aiheutuvien haittojen pienentäminen. Hyvin sulava rehu. SUOSITUKSET: suositetaan eläinlääkärin lausunnon pyytämistä ennen käyttöä. Käytä GASTROINTESTINAL HIGH FIBRE -kuivaruokaa aluksi enintään 12 viikkoa, koko elinajan jatkuva käyttö kroonisen haiman vajaatoiminnan yhteydessä.