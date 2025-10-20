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Gastrointestinal High Fibre
Gastrointestinal High Fibre
Gastrointestinal High Fibre
Gastrointestinal High Fibre
Gastrointestinal High Fibre
Gastrointestinal High Fibre
Gastrointestinal High Fibre
Gastrointestinal High Fibre
Gastrointestinal High Fibre
Gastrointestinal High Fibre
Gastrointestinal High Fibre
Gastrointestinal High Fibre
Gastrointestinal High Fibre
Gastrointestinal High Fibre
Gastrointestinal High Fibre
Gastrointestinal High Fibre
Gastrointestinal High Fibre

Gastrointestinal High Fibre

Kuivaruoat koiralle

Täysrehu, erikoisruokavalio aikuisille koirille

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Saatavilla olevat koot

2 kgkg 2

7.5 kgkg 7.5

14 kgkg 14

Mikä on oikea annos?

SAATAVUUS

Tämä tuote on erikoisruokavalio. Kysy eläinlääkäriltäsi, sopiiko tämä tuote lemmikillesi.

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TUOTETIEDOT

ROYAL CANIN® GASTROINTESTINAL HIGH FIBRE -kuivaruoka on koirille tarkoitettu täysrehu ja erikoisruokavalio, jonka tarkoituksena on ruuansulatushäiriöistä aiheutuvien haittojen pienentäminen. Hyvin sulava rehu. SUOSITUKSET: suositetaan eläinlääkärin lausunnon pyytämistä ennen käyttöä. Käytä GASTROINTESTINAL HIGH FIBRE -kuivaruokaa aluksi enintään 12 viikkoa, koko elinajan jatkuva käyttö kroonisen haiman vajaatoiminnan yhteydessä.

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EDUT

Korkea kuitupitoisuus

Kuiturikas ruokavalio sekä optimaalinen kuituyhdistelmä auttaa säätelemään suoliston läpikulkua.

Mukautettu energia

Mukautettu energiapitoisuus auttaa säilyttämään terveellisen kehonpainon.

Ruoansulatuskanavan tuki

Hyvin sulava ruoka ja sen sisältämä tasapainoinen yhdistelmä ravintokuituja, mukaan lukien prebiootteja, tukee ruoansulatuskanavan hyvinvointia ja suoliston toimintaa.

RAVINTOTIEDOT