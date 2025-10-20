TUOTETIEDOT
ROYAL CANIN® GASTROINTESTINAL HIGH FIBRE -kuivaruoka on koirille tarkoitettu täysrehu ja erikoisruokavalio, jonka tarkoituksena on ruuansulatushäiriöistä aiheutuvien haittojen pienentäminen. Hyvin sulava rehu. SUOSITUKSET: suositetaan eläinlääkärin lausunnon pyytämistä ennen käyttöä. Käytä GASTROINTESTINAL HIGH FIBRE -kuivaruokaa aluksi enintään 12 viikkoa, koko elinajan jatkuva käyttö kroonisen haiman vajaatoiminnan yhteydessä.
EDUT
Korkea kuitupitoisuus
Kuiturikas ruokavalio sekä optimaalinen kuituyhdistelmä auttaa säätelemään suoliston läpikulkua.
Mukautettu energia
Mukautettu energiapitoisuus auttaa säilyttämään terveellisen kehonpainon.
Ruoansulatuskanavan tuki
Hyvin sulava ruoka ja sen sisältämä tasapainoinen yhdistelmä ravintokuituja, mukaan lukien prebiootteja, tukee ruoansulatuskanavan hyvinvointia ja suoliston toimintaa.
RAVINTOTIEDOT
|PAINO (kg)
|HOIKKA
|NORMAALI
|YLIPAINOINEN
|Grammaa
|Grammaa
|Grammaa
|2
|66
|58
|50
|4
|110
|97
|84
|6
|149
|131
|114
|8
|185
|163
|141
|10
|219
|193
|167
|15
|297
|261
|226
|20
|369
|324
|280
|25
|436
|383
|331
|30
|500
|440
|380
|35
|561
|494
|426
|40
|620
|546
|471
|45
|677
|596
|515
|50
|733
|645
|557
|55
|787
|693
|598
|60
|840
|739
|639
|70
|943
|830
|717
|80
|1 043
|918
|792
|BLANDAD UTFODRING
|PAINO (kg)
|SÄILYKE
|HOIKKA
|NORMAALI
|YLIPAINOINEN
|Grammaa
|Grammaa
|Grammaa
|2
|1/4
|33
|26
|18
|4
|1/4
|46
|33
|20
|6
|1/2
|85
|67
|49
|8
|1/2
|121
|99
|77
|10
|1/2
|155
|129
|102
|15
|1
|169
|133
|98
|20
|1
|249
|196
|152
|25
|1
|308
|255
|203
|30
|1
|371
|311
|252
|35
|1
|433
|365
|298
|40
|1
|492
|417
|343
|45
|1
|549
|468
|386
|50
|1
|605
|517
|429
|60
|1
|712
|611
|510
|70
|1
|815
|702
|589
|80
|1
|914
|789
|664