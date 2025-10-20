ROYAL CANIN® GASTROINTESTINAL LOW FAT -kuivaruoka on koirille tarkoitettu täysrehu ja erikoisruokavalio, jonka tarkoituksena on rasva-aineenvaihdunnan tukeminen veren runsasrasvaisuuden yhteydessä. Alhainen rasvapitoisuus. SUOSITUKSET: suositetaan eläinlääkärin lausunnon pyytämistä ennen käyttöä tai ennen käyttöajan pidentämistä. Käytä GASTROINTESTINAL LOW FAT -kuivaruokaa aluksi enintään 2 kuukautta.