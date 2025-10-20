Gastrointestinal Low Fat Loaf

RUOKINTAOHJEET

RUOKINTAOHJE: ks. annostelutaulukko. Vettä on oltava jatkuvasti saatavilla. Eränumero ja tehtaan hyväksyntänumero, parasta ennen -päivä: ks. pakkaus. Säilytetään viileässä ja kuivassa. RUOKINTAOHJE (200 g): 4 kg painavan koiran annos on 1 + ½ tölkkiä/päivä tai vähemmän, mikäli tuotetta käytetään yhdessä kuivaruoan kanssa. Vettä on oltava jatkuvasti saatavilla. Eränumero ja tehtaan hyväksyntänumero, parasta ennen -päivä: ks. pakkaus. Säilytetään viileässä ja kuivassa.