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Gastrointestinal Low Fat Loaf
Gastrointestinal Low Fat Loaf
Gastrointestinal Low Fat Loaf
Gastrointestinal Low Fat Loaf
Gastrointestinal Low Fat Loaf
Gastrointestinal Low Fat Loaf
Gastrointestinal Low Fat Loaf
Gastrointestinal Low Fat Loaf
Gastrointestinal Low Fat Loaf
Gastrointestinal Low Fat Loaf
Gastrointestinal Low Fat Loaf
Gastrointestinal Low Fat Loaf
Gastrointestinal Low Fat Loaf
Gastrointestinal Low Fat Loaf
Gastrointestinal Low Fat Loaf
Gastrointestinal Low Fat Loaf
Gastrointestinal Low Fat Loaf

Gastrointestinal Low Fat Loaf

Säilykkeet koiralle

Täysrehu, erikoisruokavalio aikuisille koirille

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Saatavilla olevat koot

1 x 200 gg 200 x 1

1 x 420 gg 420 x 1

Mikä on oikea annos?

SAATAVUUS

Tämä tuote on erikoisruokavalio. Kysy eläinlääkäriltäsi, sopiiko tämä tuote lemmikillesi.

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TUOTETIEDOT

ROYAL CANIN® GASTROINTESTINAL LOW FAT -mureke on koirille tarkoitettu täysrehu ja erikoisruokavalio, jonka tarkoituksena on rasva-aineenvaihdunnan tukeminen veren runsasrasvaisuuden yhteydessä. Alhainen rasvapitoisuus. SUOSITUKSET: suositetaan eläinlääkärin lausunnon pyytämistä ennen käyttöä tai ennen käyttöajan pidentämistä. Käytä GASTROINTESTINAL LOW FAT -mureketta aluksi enintään 2 kuukautta.

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EDUT

Alhainen rasvapitoisuus

Ravitsemukselliseen tukihoitoon koirille, joille ruoan rasvapitoisuuden rajoittaminen on tarpeen.

Kuitutasapaino

Rajoitetun kuitupitoisuuden vuoksi ruoka sisältää riittävästi energiaa ylläpitotarpeeseen rasvan määrän rajoittamisesta huolimatta.

Ruoansulatuskanavan tuki

Hyvin sulava ruoka ja sen sisältämä tasapainoinen yhdistelmä ravintokuituja, mukaan lukien prebiootteja, tukee ruoansulatuskanavan hyvinvointia ja suoliston toimintaa.

RAVINTOTIEDOT