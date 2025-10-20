Gastrointestinal Low Fat Loaf

TUOTETIEDOT
ROYAL CANIN® GASTROINTESTINAL LOW FAT -mureke on koirille tarkoitettu täysrehu ja erikoisruokavalio, jonka tarkoituksena on rasva-aineenvaihdunnan tukeminen veren runsasrasvaisuuden yhteydessä. Alhainen rasvapitoisuus. SUOSITUKSET: suositetaan eläinlääkärin lausunnon pyytämistä ennen käyttöä tai ennen käyttöajan pidentämistä. Käytä GASTROINTESTINAL LOW FAT -mureketta aluksi enintään 2 kuukautta.
EDUT
Alhainen rasvapitoisuus
Ravitsemukselliseen tukihoitoon koirille, joille ruoan rasvapitoisuuden rajoittaminen on tarpeen.
Kuitutasapaino
Rajoitetun kuitupitoisuuden vuoksi ruoka sisältää riittävästi energiaa ylläpitotarpeeseen rasvan määrän rajoittamisesta huolimatta.
Ruoansulatuskanavan tuki
Hyvin sulava ruoka ja sen sisältämä tasapainoinen yhdistelmä ravintokuituja, mukaan lukien prebiootteja, tukee ruoansulatuskanavan hyvinvointia ja suoliston toimintaa.
RAVINTOTIEDOT
|200g
|VIKT (kg)
|HOIKKA
|HOIKKA
|NORMAALI
|NORMAALI
|YLIPAINOINEN
|YLIPAINOINEN
|Grammaa
|Säilyke
|Grammaa
|Säilyke
|Grammaa
|Säilyke
|2
|217
|1
|191
|1
|165
|3/4
|4
|366
|1 +3/4
|322
|1 +2/4
|278
|1 +2/4
|6
|496
|2 +2/4
|436
|2 +1/4
|377
|2
|8
|615
|3
|541
|2 +3/4
|467
|2 +1/4
|10
|727
|3 +3/4
|640
|3 +1/4
|552
|2 +3/4
|15
|985
|5
|867
|4 +1/4
|749
|3 +3/4
|20
|1223
|6
|1076
|5 +2/4
|929
|4 +3/4
|25
|1445
|7 +1/4
|1272
|6 +1/4
|1098
|5 +2/4
|30
|1657
|8 +1/4
|1458
|7 +1/4
|1259
|6 +1/4
|35
|1860
|9 +1/4
|1637
|8 +1/4
|1414
|7
|40
|2056
|10 +1/4
|1809
|9
|1563
|7 +3/4
|45
|2246
|11 +1/4
|1976
|10
|1707
|8 +2/4
|50
|2431
|12 +1/4
|2139
|10 +3/4
|1847
|9 +1/4
|55
|2611
|13
|2297
|11 +2/4
|1984
|10
|60
|2787
|14
|2452
|12 +1/4
|2118
|10 +2/4
|65
|2959
|14 +3/4
|2604
|13
|2249
|11 +1/4
|70
|3128
|15 +3/4
|2753
|13 +3/4
|2378
|12
|75
|3294
|16 +2/4
|2899
|14 +2/4
|2504
|12 +2/4
|80
|3458
|17 +1/4
|3043
|15 +1/4
|2628
|13 +1/4
|85
|3619
|18
|3184
|16
|2750
|13 +3/4
|90
|3777
|19
|3324
|16 +2/4
|2871
|14 +1/4
|95
|3933
|19 +3/4
|3461
|17 +1/4
|2989
|15
|100
|4088
|20 +2/4
|3597
|18
|3107
|15 +2/4
|420g
|VIKT (kg)
|HOIKKA
|HOIKKA
|NORMAALI
|NORMAALI
|YLIPAINOINEN
|YLIPAINOINEN
|Grammaa
|Säilyke
|Grammaa
|Säilyke
|Grammaa
|Säilyke
|2
|217
|2/4
|191
|2/4
|165
|2/4
|4
|366
|1
|322
|3/4
|278
|3/4
|6
|496
|1 +1/4
|436
|1
|377
|1
|8
|615
|1 +2/4
|541
|1 +1/4
|467
|1 +1/4
|10
|727
|1 +3/4
|640
|1 +2/4
|552
|1 +2/4
|15
|985
|2 +2/4
|867
|2 +1/4
|749
|1 +3/4
|20
|1 223
|3
|1 076
|2 +3/4
|929
|2 +1/4
|25
|1 445
|3 +2/4
|1 272
|3 +1/4
|1 098
|2 +3/4
|30
|1 657
|4 +1/4
|1 458
|3 +3/4
|1 259
|3 +1/4
|35
|1 860
|4 +3/4
|1 637
|4
|1 414
|3 +2/4
|40
|2 056
|5 +1/4
|1 809
|4+2/4
|1 563
|4
|45
|2 246
|5 +2/4
|1 976
|5
|1 707
|4 +1/4
|50
|2 431
|6
|2 139
|5 +1/4
|1 847
|4 +2/4
|55
|2 611
|6 +2/4
|2 297
|5 +3/4
|1 984
|5
|60
|2 787
|7
|2 452
|6 +1/4
|2 118
|5 +1/4
|65
|2 959
|7 +2/4
|2 604
|6 +2/4
|2 249
|5 +2/4
|70
|3 128
|7 +3/4
|2 753
|7
|2 378
|6
|75
|3 294
|8 +1/4
|2 899
|7 +1/4
|2 504
|6 +1/4
|80
|3 458
|8 +3/4
|3 043
|7 +2/4
|2 628
|6 +2/4
|85
|3 619
|9
|3 184
|8
|2 750
|7
|90
|3 777
|9 +2/4
|3 324
|8 +1/4
|2 871
|7 +1/4
|95
|3 933
|9 +3/4
|3 461
|8 +3/4
|2 989
|7 +2/4
|100
|4 088
|10 +1/4
|3 597
|9
|3 107
|7 +3/4