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Gastrointestinal Low Fat Small Dog
Gastrointestinal Low Fat Small Dog
Gastrointestinal Low Fat Small Dog
Gastrointestinal Low Fat Small Dog
Gastrointestinal Low Fat Small Dog
Gastrointestinal Low Fat Small Dog
Gastrointestinal Low Fat Small Dog
Gastrointestinal Low Fat Small Dog
Gastrointestinal Low Fat Small Dog
Gastrointestinal Low Fat Small Dog
Gastrointestinal Low Fat Small Dog
Gastrointestinal Low Fat Small Dog
Gastrointestinal Low Fat Small Dog
Gastrointestinal Low Fat Small Dog
Gastrointestinal Low Fat Small Dog
Gastrointestinal Low Fat Small Dog
Gastrointestinal Low Fat Small Dog

Gastrointestinal Low Fat Small Dog

Kuivaruoat koiralle

Täysrehu, erikoisruokavalio pienikokoisille aikuisille koirille

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Saatavilla olevat koot

1.5 kgkg 1.5

3.5 kgkg 3.5

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SAATAVUUS

Tämä tuote on erikoisruokavalio. Kysy eläinlääkäriltäsi, sopiiko tämä tuote lemmikillesi.

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TUOTETIEDOT

ROYAL CANIN® GASTROINTESTINAL LOW FAT SMALL DOG -kuivaruoka on pienikokoisille koirille tarkoitettu täysrehu ja erikoisruokavalio, jonka tarkoituksena on rasva-aineenvaihdunnan tukeminen veren runsasrasvaisuuden yhteydessä. Alhainen rasvapitoisuus. SUOSITUKSET: suositetaan eläinlääkärin lausunnon pyytämistä ennen käyttöä tai ennen käyttöajan pidentämistä. Käytä GASTROINTESTINAL LOW FAT SMALL DOG -kuivaruokaa aluksi enintään 2 kuukautta.

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EDUT

Alhainen rasvapitoisuus

Ravitsemukselliseen tukihoitoon koirille, joille ruoan rasvapitoisuuden rajoittaminen on tarpeen.

Kuitutasapaino

Rajoitetun kuitupitoisuuden vuoksi ruoka sisältää riittävästi energiaa ylläpitotarpeeseen rasvan määrän rajoittamisesta huolimatta.

Ruoansulatuskanavan tuki

Hyvin sulava ruoka ja sen sisältämä tasapainoinen yhdistelmä ravintokuituja, mukaan lukien prebiootteja, tukee ruoansulatuskanavan hyvinvointia ja suoliston toimintaa.

RAVINTOTIEDOT