TUOTETIEDOT
ROYAL CANIN® GASTROINTESTINAL MODERATE CALORIE -kuivaruoka on koirille tarkoitettu täysrehu ja erikoisruokavalio, jonka tarkoituksena on ruoan imeytymishäiriöiden vähentäminen. Hyvin sulava rehu, joka sisältää runsaasti natriumia ja kaliumia. SUOSITUKSET: suositetaan eläinlääkärin lausunnon pyytämistä ennen käyttöä. Käytä tätä täysrehua enintään 12 viikkoa.
EDUT
Ruoansulatuskanavan tuki
Hyvin sulava ruoka ja sen sisältämä tasapainoinen yhdistelmä ravintokuituja tukee ruoansulatuskanavan hyvinvointia ja suoliston toimintaa.
Mikrobiomin tuki
Valikoituja prebiootteja sisältävä koostumus, joka auttaa tukemaan suoliston ja suoliston mikrobiomin terveyttä.
Kohtuullinen kaloripitoisuus
Kohtuullinen kaloripitoisuus auttaa ylläpitämään ihannepainoa.
RAVINTOTIEDOT
KOOSTUMUS: kuivatut siipikarjanvalkuaiset*, riisi*, riisijauho*, maissi*, hydrolysoidut eläinvalkuaiset*, eläinrasvat**, juurikasleike, munajauhe*, kasvikuidut, kivennäisaineet, soijaöljy**, hiivatuotteet, kalaöljy**, psylliumin kuoret ja siemenet, frukto-oligosakkaridit, sitruunahapoilla esteröityjen palmitiini- ja steariinihappojen mono- ja diglyseridit, leväöljy Schizochytrium sp. (DHA-lähde)**, hiivat (mannaanioligosakkaridien lähde), samettikukkajauhe. Hyvin sulavat ainesosat: *hyvin sulavien valkuaisten lähteet: 76,1%, **hyvin sulavien rasvojen lähteet: 4,7%.
LISÄAINEET (kg:ssa): Ravitsemukselliset lisäaineet: A-vitamiini: 15500 KY, D3-vitamiini: 1000 KY, E-vitamiini: 450 mg, C-vitamiini: 280 mg, Tauriini: 1,5 g, Rauta (3b103): 41 mg, Jodi (3b201, 3b202): 4,1 mg, Kupari (3b405, 3b406): 13 mg, Mangaani (3b502, 3b504): 53 mg, Sinkki (3b603, 3b605, 3b606): 133 mg, Seleeni (3b801, 3b811, 3b812): 0,07 mg - Teknologiset lisäaineet: Sedimenttiperäinen klinoptiloliitti: 5 g - Säilöntäaineet - Hapettumisenestoaineet.
RAVINTOAINEET: Raakavalkuainen: 23,0% - Raakakuitu: 2,3% - Raakarasva: 11,0% - Tuhka: 6,4% - Kalium: 0,7% - Natrium: 0,5% - Omega-3-rasvahapot: 0,61% - EPA/DHA: 0,37% - Muuntokelpoinen energia: 3613 kcal/kg.
RUOKINTAOHJE: ks. annostelutaulukko. Vettä on oltava jatkuvasti saatavilla. Eränumero ja tehtaan hyväksyntänumero, parasta ennen -päivä: ks. pakkaus. Säilytetään viileässä ja kuivassa.
|PAINO (kg)
|HOIKKA
|NORMAALI
|YLIPAINOINEN
|Grammaa
|Grammaa
|Grammaa
|2
|58
|51
|44
|4
|98
|86
|74
|6
|133
|117
|101
|10
|195
|171
|148
|15
|264
|232
|200
|20
|327
|288
|249
|25
|387
|340
|294
|30
|443
|390
|337
|35
|498
|438
|378
|40
|550
|484
|418
|45
|601
|529
|457
|50
|651
|572
|494
|60
|699
|615
|531
|70
|745
|656
|567
|80
|925
|814
|703