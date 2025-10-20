Gastrointestinal Moderate Calorie

KOOSTUMUS

KOOSTUMUS: kuivatut siipikarjanvalkuaiset*, riisi*, riisijauho*, maissi*, hydrolysoidut eläinvalkuaiset*, eläinrasvat**, juurikasleike, munajauhe*, kasvikuidut, kivennäisaineet, soijaöljy**, hiivatuotteet, kalaöljy**, psylliumin kuoret ja siemenet, frukto-oligosakkaridit, sitruunahapoilla esteröityjen palmitiini- ja steariinihappojen mono- ja diglyseridit, leväöljy Schizochytrium sp. (DHA-lähde)**, hiivat (mannaanioligosakkaridien lähde), samettikukkajauhe. Hyvin sulavat ainesosat: *hyvin sulavien valkuaisten lähteet: 76,1%, **hyvin sulavien rasvojen lähteet: 4,7%.