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Gastrointestinal Moderate Calorie
Gastrointestinal Moderate Calorie
Gastrointestinal Moderate Calorie
Gastrointestinal Moderate Calorie
Gastrointestinal Moderate Calorie
Gastrointestinal Moderate Calorie
Gastrointestinal Moderate Calorie
Gastrointestinal Moderate Calorie
Gastrointestinal Moderate Calorie
Gastrointestinal Moderate Calorie
Gastrointestinal Moderate Calorie
Gastrointestinal Moderate Calorie
Gastrointestinal Moderate Calorie
Gastrointestinal Moderate Calorie
Gastrointestinal Moderate Calorie
Gastrointestinal Moderate Calorie
Gastrointestinal Moderate Calorie

Gastrointestinal Moderate Calorie

Kuivaruoat koiralle

Täysrehu, erikoisruokavalio aikuisille koirille

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Saatavilla olevat koot

2 kgkg 2

7.5 kgkg 7.5

15 kgkg 15

SAATAVUUS

Tämä tuote on erikoisruokavalio. Kysy eläinlääkäriltäsi, sopiiko tämä tuote lemmikillesi.

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TUOTETIEDOT

ROYAL CANIN® GASTROINTESTINAL MODERATE CALORIE -kuivaruoka on koirille tarkoitettu täysrehu ja erikoisruokavalio, jonka tarkoituksena on ruoan imeytymishäiriöiden vähentäminen. Hyvin sulava rehu, joka sisältää runsaasti natriumia ja kaliumia. SUOSITUKSET: suositetaan eläinlääkärin lausunnon pyytämistä ennen käyttöä. Käytä tätä täysrehua enintään 12 viikkoa.

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EDUT

Ruoansulatuskanavan tuki

Hyvin sulava ruoka ja sen sisältämä tasapainoinen yhdistelmä ravintokuituja tukee ruoansulatuskanavan hyvinvointia ja suoliston toimintaa.

Mikrobiomin tuki

Valikoituja prebiootteja sisältävä koostumus, joka auttaa tukemaan suoliston ja suoliston mikrobiomin terveyttä.

Kohtuullinen kaloripitoisuus

Kohtuullinen kaloripitoisuus auttaa ylläpitämään ihannepainoa.

RAVINTOTIEDOT