Gastrointestinal Puppy

KOOSTUMUS

KOOSTUMUS: riisi*, kuivatut siipikarjanvalkuaiset*, eläinrasvat**, kuivatut sikavalkuaiset*, maissi*, vehnägluteeni*, juurikasleike, hydrolysoidut eläinvalkuaiset*, kivennäisaineet, munajauhe*, soijaöljy**, hiivatuotteet, kalaöljy**, psylliumin kuoret ja siemenet, frukto-oligosakkaridit, hiivat (mannaanioligosakkaridien ja beetaglukaanien lähde), leväöljy Schizochytrium sp. (DHA-lähde)**, samettikukkajauhe. Hyvin sulavat ainesosat: *hyvin sulavien valkuaisten lähteet: 63,3%, **hyvin sulavien rasvojen lähteet: 14,3%.