TUOTETIEDOT
ROYAL CANIN® GASTROINTESTINAL PUPPY -kuivaruoka on koiranpennuille tarkoitettu täysrehu ja erikoisruokavalio, jonka tarkoituksena on ruoan imeytymishäiriöiden vähentäminen. Hyvin sulava rehu, joka sisältää runsaasti natriumia ja kaliumia. SUOSITUKSET: suositetaan eläinlääkärin lausunnon pyytämistä ennen käyttöä. Käytä GASTROINTESTINAL PUPPY -kuivaruokaa enintään 12 viikkoa.
EDUT
Optimaalinen kasvu
Runsasenerginen täysravinto, jossa on kasvavan koiranpennun tarpeisiin mukautetut ravintoainepitoisuudet (mm. proteiini ja kalsium).
Ruoansulatuskanavan tuki
Hyvin sulava ruoka ja sen sisältämä tasapainoinen yhdistelmä ravintokuituja tukee ruoansulatuskanavan hyvinvointia ja suoliston toimintaa.
Mikrobiomin tuki
Valikoituja prebiootteja sisältävä koostumus, joka auttaa tukemaan suoliston ja suoliston mikrobiomin terveyttä.
RAVINTOTIEDOT
|AIKUISPAINO (kg)
|2kg
|5kg
|10kg
|20kg
|30kg
|40kg
|KOIRANPENNUN
IKÄ KUUKAUSINA
|Gram
|Gram
|Gram
|Gram
|Gram
|Gram
|1-2
|39-47
|65-90
|90-141
|129-226
|142-248
|156-269
|3-4
|52-53
|101-106
|165-176
|272-293
|311-338
|349-384
|5-6
|53-46
|106-96
|179-178
|300
|373-406
|447-504
|7-8
|39-38
|86-76
|161-144
|279-260
|407-379
|505-474
|9-10
|38
|76-75
|129-128
|238-216
|353-321
|444-413
|11-12
|--
|--
|126
|214-212
|292-290
|388-363