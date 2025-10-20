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Gastrointestinal Puppy
Gastrointestinal Puppy
Gastrointestinal Puppy
Gastrointestinal Puppy
Gastrointestinal Puppy
Gastrointestinal Puppy
Gastrointestinal Puppy
Gastrointestinal Puppy
Gastrointestinal Puppy
Gastrointestinal Puppy
Gastrointestinal Puppy
Gastrointestinal Puppy
Gastrointestinal Puppy
Gastrointestinal Puppy
Gastrointestinal Puppy
Gastrointestinal Puppy
Gastrointestinal Puppy

Gastrointestinal Puppy

Kuivaruoat koiralle

Täysrehu, erikoisruokavalio koirille - Erityisesti koiranpennuille

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Saatavilla olevat koot

2.5 kgkg 2.5

10 kgkg 10

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SAATAVUUS

Tämä tuote on erikoisruokavalio. Kysy eläinlääkäriltäsi, sopiiko tämä tuote lemmikillesi.

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TUOTETIEDOT

ROYAL CANIN® GASTROINTESTINAL PUPPY -kuivaruoka on koiranpennuille tarkoitettu täysrehu ja erikoisruokavalio, jonka tarkoituksena on ruoan imeytymishäiriöiden vähentäminen. Hyvin sulava rehu, joka sisältää runsaasti natriumia ja kaliumia. SUOSITUKSET: suositetaan eläinlääkärin lausunnon pyytämistä ennen käyttöä. Käytä GASTROINTESTINAL PUPPY -kuivaruokaa enintään 12 viikkoa.

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EDUT

Optimaalinen kasvu

Runsasenerginen täysravinto, jossa on kasvavan koiranpennun tarpeisiin mukautetut ravintoainepitoisuudet (mm. proteiini ja kalsium).

Ruoansulatuskanavan tuki

Hyvin sulava ruoka ja sen sisältämä tasapainoinen yhdistelmä ravintokuituja tukee ruoansulatuskanavan hyvinvointia ja suoliston toimintaa.

Mikrobiomin tuki

Valikoituja prebiootteja sisältävä koostumus, joka auttaa tukemaan suoliston ja suoliston mikrobiomin terveyttä.

RAVINTOTIEDOT