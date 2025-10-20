EtusivukoiratTuotteetErikoisruokavaliotGastrointestinal Hepatic
Gastrointestinal Hepatic
Gastrointestinal Hepatic
Gastrointestinal Hepatic
Gastrointestinal Hepatic
Gastrointestinal Hepatic
Gastrointestinal Hepatic
Gastrointestinal Hepatic
Gastrointestinal Hepatic
Gastrointestinal Hepatic
Gastrointestinal Hepatic
Gastrointestinal Hepatic
Gastrointestinal Hepatic
Gastrointestinal Hepatic
Gastrointestinal Hepatic
Gastrointestinal Hepatic
Gastrointestinal Hepatic
Gastrointestinal Hepatic

Gastrointestinal Hepatic

Kuivaruoat koiralle

Täysrehu, erikoisruokavalio aikuisille koirille

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Saatavilla olevat koot

1.5 kgkg 1.5

7 kgkg 7

12 kgkg 12

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SAATAVUUS

Tämä tuote on erikoisruokavalio. Kysy eläinlääkäriltäsi, sopiiko tämä tuote lemmikillesi.

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TUOTETIEDOT

ROYAL CANIN® HEPATIC -kuivaruoka on koirille tarkoitettu täysrehu ja erikoisruokavalio, jonka tarkoituksena on tukea maksan toimintaa kroonisen maksan vajaatoiminnan yhteydessä ja vähentää kuparin kertymistä maksaan. Kohtalainen valkuaispitoisuus, valikoitua ja hyvin sulavaa valkuaista. Rajoitettu kuparipitoisuus. SUOSITUKSET: suositetaan eläinlääkärin lausunnon pyytämistä ennen käyttöä ja ennen käyttöajan pidentämistä. Käytä tätä täysrehua aluksi enintään 4 kuukautta maksan toiminnan tukemiseksi kroonisen maksan vajaatoiminnan yhteydessä ja aluksi enintään 6 kuukautta vähentämään kuparin kertymistä maksaan.

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EDUT

Mukautettu proteiinipitoisuus

Mukautettu pitoisuus erittäin laadukkaita proteiineja maksan toiminnan tukemiseen kroonisen maksan vajaatoiminnan yhteydessä.

Alhainen kuparipitoisuus

Alhainen kuparipitoisuus auttaa vähentämään kuparin kertymistä maksasoluihin.

Runsaasti energiaa

Korkea energiapitoisuus pienentää ateriakokoa sekä auttaa vähentämään suoliston kuormitusta.

RAVINTOTIEDOT