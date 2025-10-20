Gastrointestinal Hepatic

ROYAL CANIN® HEPATIC -kuivaruoka on koirille tarkoitettu täysrehu ja erikoisruokavalio, jonka tarkoituksena on tukea maksan toimintaa kroonisen maksan vajaatoiminnan yhteydessä ja vähentää kuparin kertymistä maksaan. Kohtalainen valkuaispitoisuus, valikoitua ja hyvin sulavaa valkuaista. Rajoitettu kuparipitoisuus. SUOSITUKSET: suositetaan eläinlääkärin lausunnon pyytämistä ennen käyttöä ja ennen käyttöajan pidentämistä. Käytä tätä täysrehua aluksi enintään 4 kuukautta maksan toiminnan tukemiseksi kroonisen maksan vajaatoiminnan yhteydessä ja aluksi enintään 6 kuukautta vähentämään kuparin kertymistä maksaan.