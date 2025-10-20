Derma Hypoallergenic

TUOTETIEDOT
ROYAL CANIN® HYPOALLERGENIC -kuivaruoka on koirille tarkoitettu täysrehu ja erikoisruokavalio, jonka tarkoituksena on ainesosa- ja ravintoaineyliherkkyyksien vähentäminen. Hydrolysoidun valkuaisen lähteet ja valikoidut hiilihydraattien lähteet. SUOSITUKSET: suositetaan eläinlääkärin lausunnon pyytämistä ennen käyttöä ja ennen käyttöajan pidentämistä. Käytä HYPOALLERGENIC -kuivaruokaa 3–8 viikkoa: jos yliherkkyyden oireet häviävät, tätä rehua voidaan käyttää aluksi enintään vuoden ajan.
EDUT
EPA/DHA JA IHON SUOJAMUURI
Rasvahapot auttavat ylläpitämään hyvinvoivaa ihoa ja ruoansulatuskanavaa. Kehitetty tukemaan ihon luonnollista suojamuuria.
HYDROLYSOIDUT VALKUAISAINEET
Hydrolysoitujen valkuaisaineiden alhainen molekyylipaino auttaa vähentämään ruoka-aineintoleranssin riskiä.
RUOANSULATUSKANAVAN HYVINVOINTI
Auttaa säätelemään suoliston toimintaa ja tukee tasapainoista ruoansulatusta edistävää mikrobiomia.
RAVINTOTIEDOT
|PAINO (kg)
|HOIKKA
|NORMAALI
|YLIPAINOINEN
|Grammaa
|Grammaa
|Grammaa
|2
|52
|45
|39
|4
|87
|76
|66
|6
|118
|103
|89
|8
|146
|128
|111
|10
|172
|152
|131
|15
|234
|206
|178
|20
|290
|255
|220
|25
|343
|302
|261
|30
|393
|346
|299
|35
|441
|388
|335
|40
|488
|429
|371
|45
|533
|469
|405
|50
|577
|508
|438
|55
|620
|545
|471
|60
|661
|582
|503
|70
|742
|653
|564
|80
|821
|722
|624