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Derma Hypoallergenic
Derma Hypoallergenic
Derma Hypoallergenic
Derma Hypoallergenic
Derma Hypoallergenic
Derma Hypoallergenic
Derma Hypoallergenic
Derma Hypoallergenic
Derma Hypoallergenic
Derma Hypoallergenic
Derma Hypoallergenic
Derma Hypoallergenic
Derma Hypoallergenic
Derma Hypoallergenic
Derma Hypoallergenic
Derma Hypoallergenic
Derma Hypoallergenic

Derma Hypoallergenic

Kuivaruoat koiralle

Täysrehu, erikoisruokavalio aikuisille koirille

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Saatavilla olevat koot

2 kgkg 2

7 kgkg 7

14 kgkg 14

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SAATAVUUS

Tämä tuote on erikoisruokavalio. Kysy eläinlääkäriltäsi, sopiiko tämä tuote lemmikillesi.

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TUOTETIEDOT

ROYAL CANIN® HYPOALLERGENIC -kuivaruoka on koirille tarkoitettu täysrehu ja erikoisruokavalio, jonka tarkoituksena on ainesosa- ja ravintoaineyliherkkyyksien vähentäminen. Hydrolysoidun valkuaisen lähteet ja valikoidut hiilihydraattien lähteet. SUOSITUKSET: suositetaan eläinlääkärin lausunnon pyytämistä ennen käyttöä ja ennen käyttöajan pidentämistä. Käytä HYPOALLERGENIC -kuivaruokaa 3–8 viikkoa: jos yliherkkyyden oireet häviävät, tätä rehua voidaan käyttää aluksi enintään vuoden ajan.

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EDUT

EPA/DHA JA IHON SUOJAMUURI

Rasvahapot auttavat ylläpitämään hyvinvoivaa ihoa ja ruoansulatuskanavaa. Kehitetty tukemaan ihon luonnollista suojamuuria.

HYDROLYSOIDUT VALKUAISAINEET

Hydrolysoitujen valkuaisaineiden alhainen molekyylipaino auttaa vähentämään ruoka-aineintoleranssin riskiä.

RUOANSULATUSKANAVAN HYVINVOINTI

Auttaa säätelemään suoliston toimintaa ja tukee tasapainoista ruoansulatusta edistävää mikrobiomia.

RAVINTOTIEDOT