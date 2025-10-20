Derma Hypoallergenic

ROYAL CANIN® HYPOALLERGENIC -kuivaruoka on koirille tarkoitettu täysrehu ja erikoisruokavalio, jonka tarkoituksena on ainesosa- ja ravintoaineyliherkkyyksien vähentäminen. Hydrolysoidun valkuaisen lähteet ja valikoidut hiilihydraattien lähteet. SUOSITUKSET: suositetaan eläinlääkärin lausunnon pyytämistä ennen käyttöä ja ennen käyttöajan pidentämistä. Käytä HYPOALLERGENIC -kuivaruokaa 3–8 viikkoa: jos yliherkkyyden oireet häviävät, tätä rehua voidaan käyttää aluksi enintään vuoden ajan.