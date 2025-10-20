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Derma Hypoallergenic Loaf
Derma Hypoallergenic Loaf
Derma Hypoallergenic Loaf
Derma Hypoallergenic Loaf
Derma Hypoallergenic Loaf
Derma Hypoallergenic Loaf
Derma Hypoallergenic Loaf
Derma Hypoallergenic Loaf
Derma Hypoallergenic Loaf
Derma Hypoallergenic Loaf
Derma Hypoallergenic Loaf
Derma Hypoallergenic Loaf
Derma Hypoallergenic Loaf
Derma Hypoallergenic Loaf
Derma Hypoallergenic Loaf

Derma Hypoallergenic Loaf

Säilykkeet koiralle

Täysrehu, erikoisruokavalio aikuisille koirille

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Saatavilla olevat koot

1 x 200 gg 200 x 1

1 x 400 gg 400 x 1

Mikä on oikea annos?

SAATAVUUS

Tämä tuote on erikoisruokavalio. Kysy eläinlääkäriltäsi, sopiiko tämä tuote lemmikillesi.

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TUOTETIEDOT

ROYAL CANIN® HYPOALLERGENIC -mureke on koirille tarkoitettu täysrehu ja erikoisruokavalio, jonka tarkoituksena on ainesosa- ja ravintoaineyliherkkyyksien vähentäminen. Hydrolysoidun valkuaisen lähteet ja valikoidut hiilihydraattien lähteet. SUOSITUKSET: suositetaan eläinlääkärin lausunnon pyytämistä ennen käyttöä ja ennen käyttöajan pidentämistä. Käytä HYPOALLERGENIC -mureketta 3–8 viikkoa: jos yliherkkyyden oireet häviävät, tätä rehua voidaan käyttää aluksi enintään vuoden ajan.

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EDUT

IHON SUOJAMUURI

Kehitetty tukemaan ihon luonnollista suojamuuria ja ihon hyvinvointia.

HYDROLYSOIDUT VALKUAISAINEET

Hydrolysoitujen valkuaisaineiden alhainen molekyylipaino auttaa vähentämään ruoka-aineintoleranssin riskiä.

RAVINTOTIEDOT