Derma Hypoallergenic Loaf

TUOTETIEDOT
ROYAL CANIN® HYPOALLERGENIC -mureke on koirille tarkoitettu täysrehu ja erikoisruokavalio, jonka tarkoituksena on ainesosa- ja ravintoaineyliherkkyyksien vähentäminen. Hydrolysoidun valkuaisen lähteet ja valikoidut hiilihydraattien lähteet. SUOSITUKSET: suositetaan eläinlääkärin lausunnon pyytämistä ennen käyttöä ja ennen käyttöajan pidentämistä. Käytä HYPOALLERGENIC -mureketta 3–8 viikkoa: jos yliherkkyyden oireet häviävät, tätä rehua voidaan käyttää aluksi enintään vuoden ajan.
EDUT
IHON SUOJAMUURI
Kehitetty tukemaan ihon luonnollista suojamuuria ja ihon hyvinvointia.
HYDROLYSOIDUT VALKUAISAINEET
Hydrolysoitujen valkuaisaineiden alhainen molekyylipaino auttaa vähentämään ruoka-aineintoleranssin riskiä.
RAVINTOTIEDOT
KOOSTUMUS: kasviperäiset tuotteet, kasvivalkuaistiivisteet, öljyt ja rasvat, liha ja eläinperäiset tuotteet, kivennäisaineet. Valkuaisen lähteet: hydrolysoitu soijaproteiinitiiviste (6,4%), hydrolysoituja siipikarjan sivutuotteita (2,0%). Hiilihydraattien lähde: hernetärkkelys (10,0%).
LISÄAINEET (kg:ssa): Ravitsemukselliset lisäaineet: A-vitamiini: 3200 KY, D3-vitamiini: 290 KY, Tauriini: 1,2 g, Rauta (3b103): 11 mg, Jodi (3b202): 0,95 mg, Kupari (3b405, 3b406): 3,9 mg, Mangaani (3b502, 3b503, 3b504): 13,9 mg, Sinkki (3b603, 3b605, 3b606): 32 mg, Seleeni (3b801, 3b811, 3b812): 0,07 mg - Teknologiset lisäaineet: Sedimenttiperäinen klinoptiloliitti: 2 g.
RAVINTOAINEET: Raakavalkuainen: 7,0% - Raakakuitu: 1,7% - Raakarasva: 3,5% - Tuhka: 2,4% - Kosteus: 75,3% - Välttämätön rasvahappo (linolihappo): 1,50%.
RUOKINTAOHJE: ks. annostelutaulukko. Vettä on oltava jatkuvasti saatavilla. Eränumero ja tehtaan hyväksyntänumero, parasta ennen -päivä: ks. pakkaus. Säilytetään viileässä ja kuivassa.
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|HOIKKA
|NORMAALI
|YLIPAINOINEN
|PAINO (kg)
|SÄILYKE
|KUIVARUOKA (g)
|KUIVARUOKA (g)
|KUIVARUOKA (g)
|2
|1/4+
|28
|22
|15
|4
|1/4+
|63
|53
|42
|6
|1/2+
|70
|56
|42
|8
|1/2+
|98
|81
|63
|10
|1/2+
|125
|104
|84
|15
|1+
|139
|111
|83
|20
|1+
|195
|160
|126
|25
|1+
|248
|207
|166
|30
|1+
|298
|251
|204
|35
|1+
|346
|294
|241
|40
|1+
|393
|334
|276
|45
|1+
|438
|374
|310
|50
|1+
|482
|413
|343
|55
|1+
|525
|450
|376
|60
|1+
|566
|487
|408
|70
|1+
|647
|558
|469
|80
|1+
|726
|627
|529
|HOIKKA
|NORMAALI
|YLIPAINOINEN
|PAINO (kg)
|SÄILYKE
|KUIVARUOKA (g)
|KUIVARUOKA (g)
|KUIVARUOKA (g)
|2
|1/2+
|28
|22
|15
|4
|1/2+
|63
|53
|42
|6
|1+
|70
|56
|42
|8
|1+
|98
|81
|63
|10
|1+
|125
|104
|84
|15
|1+
|186
|158
|130
|20
|1+
|243
|208
|173
|25
|1+
|295
|254
|213
|30
|1+
|346
|299
|251
|35
|1+
|394
|341
|288
|40
|1+
|440
|382
|323
|45
|1+
|485
|422
|358
|50
|1+
|529
|460
|391
|55
|1+
|572
|498
|423
|60
|1+
|614
|534
|455
|70
|1+
|695
|606
|517
|80
|1+
|773
|675
|576
|HOIKKA
|HOIKKA
|NORMAALI
|NORMAALI
|YLIPAINOINEN
|YLIPAINOINEN
|PAINO (kg)
|SÄILYKE(g)
|SÄILYKE
|SÄILYKE(g)
|SÄILYKE
|SÄILYKE(g)
|SÄILYKE
|2
|217
|2/4
|191
|2/4
|165
|2/4
|4
|366
|1
|322
|3/4
|278
|3/4
|6
|496
|1 +1/4
|436
|1
|377
|1
|8
|615
|1 +2/4
|541
|1 +1/4
|467
|1 +1/4
|10
|727
|1 +3/4
|640
|1 +2/4
|552
|1 +2/4
|15
|985
|2 +2/4
|867
|2 +1/4
|749
|1 +3/4
|20
|1 223
|3
|1 076
|2 +3/4
|929
|2 +1/4
|25
|1 445
|3 +2/4
|1 272
|3 +1/4
|1 098
|2 +3/4
|30
|1 657
|4 +1/4
|1 458
|3 +3/4
|1 259
|3 +1/4
|35
|1 860
|4 +3/4
|1 637
|4
|1 414
|3 +2/4
|40
|2 056
|5 +1/4
|1 809
|4 +2/4
|1 563
|4
|45
|2 246
|5 +2/4
|1 976
|5
|1 707
|4 +1/4
|50
|2 431
|6
|2 139
|5 +1/4
|1 847
|4 +2/4
|55
|2 611
|6 +2/4
|2 297
|5 +3/4
|1 984
|5
|60
|2 787
|7
|2 452
|6 +1/4
|2 118
|5 +1/4
|70
|3 128
|7 +3/4
|2 753
|7
|2 378
|6
|80
|3 458
|8 +3/4
|3 043
|7 + 2/4
|2 628
|6 +2/4
|HOIKKA
|HOIKKA
|NORMAALI
|NORMAALI
|YLIPAINOINEN
|YLIPAINOINEN
|PAINO (kg)
|SÄILYKE(g)
|SÄILYKE
|SÄILYKE(g)
|SÄILYKE
|SÄILYKE(g)
|SÄILYKE
|2
|217
|1
|191
|1
|165
|3/4
|4
|366
|1 +3/4
|322
|1 +2/4
|278
|1 +1/2
|6
|496
|2 +2/4
|436
|2 +1/4
|377
|2
|8
|615
|3
|541
|2 +3/4
|467
|2 +1/4
|10
|727
|3 +3/4
|640
|3 +1/4
|552
|2 +3/4
|15
|985
|5
|867
|4 +1/4
|749
|3 +3/4
|20
|1 223
|6
|1 076
|5 +2/4
|929
|4 +3/4
|25
|1 445
|7 +1/4
|1 272
|6 +1/4
|1 098
|5 +2/4
|30
|1 657
|8 +1/4
|1 458
|7 +1/4
|1 259
|6 +1/4
|35
|1 860
|9 +1/4
|1 637
|8 +1/4
|1 414
|7
|40
|2 056
|10 +1/4
|1 809
|9
|1 563
|7 + 3/4
|45
|2 246
|11 +1/4
|1 976
|10
|1 707
|8 +2/4
|50
|2 431
|12 +1/4
|2 139
|10 +3/4
|1 847
|9 +1/4
|55
|2 611
|13
|2 297
|11 +2/4
|1 984
|10
|60
|2 787
|14
|2 452
|12 +1/4
|2 118
|10 +2/4
|70
|3 128
|15 +3/4
|2 753
|13 +3/4
|2 378
|12
|80
|3 458
|17 +1/4
|3 043
|15 +1/4
|2 628
|13 +1/4