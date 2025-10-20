Derma Hypoallergenic Moderate Calorie

KOOSTUMUS: riisijauho, hydrolysoitu soijavalkuaisisolaatti, riisi, eläinrasvat, hydrolysoitu siipikarjanmaksa, kivennäisaineet, juurikasleike, soijaöljy, kalaöljy, frukto-oligosakkaridit, purasruohoöljy, samettikukkajauhe. Valkuaisen lähteet: hydrolysoitu soijavalkuaisisolaatti (19,3%), hydrolysoitu siipikarjanmaksa (5%). Hiilihydraattien lähteet: riisijauho (45,0%), riisi (8,6%). LISÄAINEET (kg:ssa): Ravitsemukselliset lisäaineet: A-vitamiini: 33000 KY, D3-vitamiini: 800 KY, Rauta (3b103): 41 mg, Jodi (3b201, 3b202): 3,7 mg, Kupari (3b405, 3b406): 15 mg, Mangaani (3b502, 3b504): 54 mg, Sinkki (3b603, 3b605, 3b606): 160 mg, Seleeni (3b801, 3b811, 3b812): 0,26 mg - Teknologiset lisäaineet: Sedimenttiperäinen klinoptiloliitti: 10 g - Säilöntäaineet - Hapettumisenestoaineet. RAVINTOAINEET: Raakavalkuainen: 23,0% - Raakarasva: 12,0% - Tuhka: 7,0% - Raakakuitu: 1,1% - Välttämätön rasvahappo (linolihappo): 3,22% - Fosfori: 0,6%. Muuntokelpoinen energia: 3722 kcal/kg. RUOKINTAOHJE: ks. annostelutaulukko. Vettä on oltava jatkuvasti saatavilla. Eränumero ja tehtaan hyväksyntänumero, parasta ennen -päivä: ks. pakkaus. Säilytetään viileässä ja kuivassa.