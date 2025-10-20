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Derma Hypoallergenic Moderate Calorie
Derma Hypoallergenic Moderate Calorie
Derma Hypoallergenic Moderate Calorie
Derma Hypoallergenic Moderate Calorie
Derma Hypoallergenic Moderate Calorie
Derma Hypoallergenic Moderate Calorie
Derma Hypoallergenic Moderate Calorie
Derma Hypoallergenic Moderate Calorie
Derma Hypoallergenic Moderate Calorie
Derma Hypoallergenic Moderate Calorie
Derma Hypoallergenic Moderate Calorie
Derma Hypoallergenic Moderate Calorie
Derma Hypoallergenic Moderate Calorie
Derma Hypoallergenic Moderate Calorie
Derma Hypoallergenic Moderate Calorie
Derma Hypoallergenic Moderate Calorie
Derma Hypoallergenic Moderate Calorie

Derma Hypoallergenic Moderate Calorie

Kuivaruoat koiralle

Täysrehu, erikoisruokavalio aikuisille koirille

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Saatavilla olevat koot

1.5 kgkg 1.5

7 kgkg 7

14 kgkg 14

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SAATAVUUS

Tämä tuote on erikoisruokavalio. Kysy eläinlääkäriltäsi, sopiiko tämä tuote lemmikillesi.

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TUOTETIEDOT

KOOSTUMUS: riisijauho, hydrolysoitu soijavalkuaisisolaatti, riisi, eläinrasvat, hydrolysoitu siipikarjanmaksa, kivennäisaineet, juurikasleike, soijaöljy, kalaöljy, frukto-oligosakkaridit, purasruohoöljy, samettikukkajauhe. Valkuaisen lähteet: hydrolysoitu soijavalkuaisisolaatti (19,3%), hydrolysoitu siipikarjanmaksa (5%). Hiilihydraattien lähteet: riisijauho (45,0%), riisi (8,6%). LISÄAINEET (kg:ssa): Ravitsemukselliset lisäaineet: A-vitamiini: 33000 KY, D3-vitamiini: 800 KY, Rauta (3b103): 41 mg, Jodi (3b201, 3b202): 3,7 mg, Kupari (3b405, 3b406): 15 mg, Mangaani (3b502, 3b504): 54 mg, Sinkki (3b603, 3b605, 3b606): 160 mg, Seleeni (3b801, 3b811, 3b812): 0,26 mg - Teknologiset lisäaineet: Sedimenttiperäinen klinoptiloliitti: 10 g - Säilöntäaineet - Hapettumisenestoaineet. RAVINTOAINEET: Raakavalkuainen: 23,0% - Raakarasva: 12,0% - Tuhka: 7,0% - Raakakuitu: 1,1% - Välttämätön rasvahappo (linolihappo): 3,22% - Fosfori: 0,6%. Muuntokelpoinen energia: 3722 kcal/kg. RUOKINTAOHJE: ks. annostelutaulukko. Vettä on oltava jatkuvasti saatavilla. Eränumero ja tehtaan hyväksyntänumero, parasta ennen -päivä: ks. pakkaus. Säilytetään viileässä ja kuivassa.

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EDUT

KOHTALAINEN MÄÄRÄ ENERGIAA JA FOSFORIA

Kohtalainen energiapitoisuus auttaa ylläpitämään ihannepainoa ja kohtalainen fosforipitoisuus auttaa tukemaan munuaisten toimintaa.

IHON SUOJAMUURI

Kehitetty tukemaan ihon luonnollista suojamuuria ja ihon hyvinvointia.

Hydrolysoidut valkuaisaineet

Pienen molekyylipainon omaavien hydrolysoitujen valkuaisaineiden ansiosta allergian riski on erittäin pieni.

RAVINTOTIEDOT