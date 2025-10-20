Derma Hypoallergenic Moderate Calorie

TUOTETIEDOT
KOOSTUMUS: riisijauho, hydrolysoitu soijavalkuaisisolaatti, riisi, eläinrasvat, hydrolysoitu siipikarjanmaksa, kivennäisaineet, juurikasleike, soijaöljy, kalaöljy, frukto-oligosakkaridit, purasruohoöljy, samettikukkajauhe. Valkuaisen lähteet: hydrolysoitu soijavalkuaisisolaatti (19,3%), hydrolysoitu siipikarjanmaksa (5%). Hiilihydraattien lähteet: riisijauho (45,0%), riisi (8,6%). LISÄAINEET (kg:ssa): Ravitsemukselliset lisäaineet: A-vitamiini: 33000 KY, D3-vitamiini: 800 KY, Rauta (3b103): 41 mg, Jodi (3b201, 3b202): 3,7 mg, Kupari (3b405, 3b406): 15 mg, Mangaani (3b502, 3b504): 54 mg, Sinkki (3b603, 3b605, 3b606): 160 mg, Seleeni (3b801, 3b811, 3b812): 0,26 mg - Teknologiset lisäaineet: Sedimenttiperäinen klinoptiloliitti: 10 g - Säilöntäaineet - Hapettumisenestoaineet. RAVINTOAINEET: Raakavalkuainen: 23,0% - Raakarasva: 12,0% - Tuhka: 7,0% - Raakakuitu: 1,1% - Välttämätön rasvahappo (linolihappo): 3,22% - Fosfori: 0,6%. Muuntokelpoinen energia: 3722 kcal/kg. RUOKINTAOHJE: ks. annostelutaulukko. Vettä on oltava jatkuvasti saatavilla. Eränumero ja tehtaan hyväksyntänumero, parasta ennen -päivä: ks. pakkaus. Säilytetään viileässä ja kuivassa.
EDUT
KOHTALAINEN MÄÄRÄ ENERGIAA JA FOSFORIA
Kohtalainen energiapitoisuus auttaa ylläpitämään ihannepainoa ja kohtalainen fosforipitoisuus auttaa tukemaan munuaisten toimintaa.
IHON SUOJAMUURI
Kehitetty tukemaan ihon luonnollista suojamuuria ja ihon hyvinvointia.
Hydrolysoidut valkuaisaineet
Pienen molekyylipainon omaavien hydrolysoitujen valkuaisaineiden ansiosta allergian riski on erittäin pieni.
RAVINTOTIEDOT
|PAINO (kg)
|HOIKKA
|NORMAALI
|YLIPAINOINEN
|Grammaa
|Grammaa
|Grammaa
|2
|50
|43
|36
|4
|84
|72
|61
|6
|113
|98
|82
|8
|141
|121
|102
|10
|166
|144
|121
|15
|225
|195
|164
|20
|280
|241
|203
|25
|330
|285
|240
|30
|379
|327
|276
|35
|425
|367
|309
|40
|470
|406
|342
|45
|513
|443
|373
|50
|556
|480
|404
|55
|597
|515
|434
|60
|637
|550
|463
|70
|715
|618
|520
|80
|791
|683
|575