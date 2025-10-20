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Derma Hypoallergenic Puppy
Derma Hypoallergenic Puppy
Derma Hypoallergenic Puppy
Derma Hypoallergenic Puppy
Derma Hypoallergenic Puppy
Derma Hypoallergenic Puppy
Derma Hypoallergenic Puppy
Derma Hypoallergenic Puppy
Derma Hypoallergenic Puppy
Derma Hypoallergenic Puppy
Derma Hypoallergenic Puppy
Derma Hypoallergenic Puppy
Derma Hypoallergenic Puppy
Derma Hypoallergenic Puppy
Derma Hypoallergenic Puppy
Derma Hypoallergenic Puppy
Derma Hypoallergenic Puppy

Derma Hypoallergenic Puppy

Kuivaruoat koiralle

Täysrehu, erikoisruokavalio koiranpennuille

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Saatavilla olevat koot

3.5 kgkg 3.5

14 kgkg 14

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SAATAVUUS

Tämä tuote on erikoisruokavalio. Kysy eläinlääkäriltäsi, sopiiko tämä tuote lemmikillesi.

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TUOTETIEDOT

ROYAL CANIN® HYPOALLERGENIC PUPPY -kuivaruoka on koirille tarkoitettu täysrehu ja erikoisruokavalio, jonka tarkoituksena on ainesosa- ja ravintoaineyliherkkyyksien vähentäminen. Hydrolysoidun valkuaisen lähteet ja valikoidut hiilihydraattien lähteet. SUOSITUKSET: suositetaan eläinlääkärin lausunnon pyytämistä ennen käyttöä ja ennen käyttöajan pidentämistä. Käytä HYPOALLERGENIC PUPPY -kuivaruokaa 3–8 viikkoa: jos yliherkkyyden oireet häviävät, tätä rehua voidaan käyttää aluksi enintään vuoden ajan.

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EDUT

HYDROLYSOIDUT VALKUAISAINEET

Hydrolysoitujen valkuaisaineiden alhainen molekyylipaino auttaa vähentämään ruoka-aineintoleranssin riskiä.

IHON SUOJAMUURI

Kehitetty tukemaan ihon luonnollista suojamuuria ja ihon hyvinvointia.

OPTIMAALINEN KASVU

Erityisesti kasvavan koiranpennun ravitsemustarpeisiin ja niiden nirsoa ruokahalua tyydyttämään mukautettu ravintoainepitoisuus (mm. valkuaisaine- ja kalsiumpitoisuus).

RAVINTOTIEDOT