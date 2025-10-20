Derma Hypoallergenic Puppy

TUOTETIEDOT
ROYAL CANIN® HYPOALLERGENIC PUPPY -kuivaruoka on koirille tarkoitettu täysrehu ja erikoisruokavalio, jonka tarkoituksena on ainesosa- ja ravintoaineyliherkkyyksien vähentäminen. Hydrolysoidun valkuaisen lähteet ja valikoidut hiilihydraattien lähteet. SUOSITUKSET: suositetaan eläinlääkärin lausunnon pyytämistä ennen käyttöä ja ennen käyttöajan pidentämistä. Käytä HYPOALLERGENIC PUPPY -kuivaruokaa 3–8 viikkoa: jos yliherkkyyden oireet häviävät, tätä rehua voidaan käyttää aluksi enintään vuoden ajan.
EDUT
HYDROLYSOIDUT VALKUAISAINEET
Hydrolysoitujen valkuaisaineiden alhainen molekyylipaino auttaa vähentämään ruoka-aineintoleranssin riskiä.
IHON SUOJAMUURI
Kehitetty tukemaan ihon luonnollista suojamuuria ja ihon hyvinvointia.
OPTIMAALINEN KASVU
Erityisesti kasvavan koiranpennun ravitsemustarpeisiin ja niiden nirsoa ruokahalua tyydyttämään mukautettu ravintoainepitoisuus (mm. valkuaisaine- ja kalsiumpitoisuus).
RAVINTOTIEDOT
|PAINO (kg)
|5 kg
|10 kg
|20 kg
|30 kg
|40 kg
|KOIRANPENNUN
IKÄ KUUKAUSINA
|Gram
|Gram
|Gram
|Gram
|Gram
|6-7
|101-91
|187-169
|316-294
|428-429
|531-532
|8-9
|80
|152-135
|274-251
|399-372
|499-467
|10-11
|79
|134-133
|228-225
|338-307
|435-408
|12-13
|223
|305-304
|383-380
|14-15
|303
|376