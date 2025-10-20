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Derma Hypoallergenic Small Dog
Derma Hypoallergenic Small Dog
Derma Hypoallergenic Small Dog
Derma Hypoallergenic Small Dog
Derma Hypoallergenic Small Dog
Derma Hypoallergenic Small Dog
Derma Hypoallergenic Small Dog
Derma Hypoallergenic Small Dog
Derma Hypoallergenic Small Dog
Derma Hypoallergenic Small Dog
Derma Hypoallergenic Small Dog
Derma Hypoallergenic Small Dog
Derma Hypoallergenic Small Dog
Derma Hypoallergenic Small Dog
Derma Hypoallergenic Small Dog
Derma Hypoallergenic Small Dog
Derma Hypoallergenic Small Dog

Derma Hypoallergenic Small Dog

Kuivaruoat koiralle

Täysrehu, erikoisruokavalio aikuisille koirille

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Saatavilla olevat koot

1 kgkg 1

3.5 kgkg 3.5

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SAATAVUUS

Tämä tuote on erikoisruokavalio. Kysy eläinlääkäriltäsi, sopiiko tämä tuote lemmikillesi.

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TUOTETIEDOT

ROYAL CANIN® HYPOALLERGENIC SMALL DOG -kuivaruoka on koirille tarkoitettu täysrehu ja erikoisruokavalio, jonka tarkoituksena on ainesosa- ja ravintoaineyliherkkyyksien vähentäminen. Hydrolysoidun valkuaisen lähteet ja valikoidut hiilihydraattien lähteet. SUOSITUKSET: suositetaan eläinlääkärin lausunnon pyytämistä ennen käyttöä ja ennen käyttöajan pidentämistä. Käytä HYPOALLERGENIC SMALL DOG -kuivaruokaa 3–8 viikkoa: jos yliherkkyyden oireet häviävät, tätä rehua voidaan käyttää aluksi enintään vuoden ajan.

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EDUT

HYDROLYSOIDUT VALKUAISAINEET

Hydrolysoitujen valkuaisaineiden alhainen molekyylipaino auttaa vähentämään ruoka-aineintoleranssin riskiä.

IHON SUOJAMUURI

Kehitetty tukemaan ihon luonnollista suojamuuria ja ihon hyvinvointia.

SUUNNITELTU ERITYISESTI PIENILLE KOIRILLE

Erityiset hyödyt on mukautettu vastaamaan pienten koirien ruoansulatus-, hammas- ja virtsatieherkkyyksiä, ja nappulat soveltuvat niiden pienille leuoille.

RAVINTOTIEDOT