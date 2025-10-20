Derma Hypoallergenic Small Dog

TUOTETIEDOT
ROYAL CANIN® HYPOALLERGENIC SMALL DOG -kuivaruoka on koirille tarkoitettu täysrehu ja erikoisruokavalio, jonka tarkoituksena on ainesosa- ja ravintoaineyliherkkyyksien vähentäminen. Hydrolysoidun valkuaisen lähteet ja valikoidut hiilihydraattien lähteet. SUOSITUKSET: suositetaan eläinlääkärin lausunnon pyytämistä ennen käyttöä ja ennen käyttöajan pidentämistä. Käytä HYPOALLERGENIC SMALL DOG -kuivaruokaa 3–8 viikkoa: jos yliherkkyyden oireet häviävät, tätä rehua voidaan käyttää aluksi enintään vuoden ajan.
EDUT
HYDROLYSOIDUT VALKUAISAINEET
Hydrolysoitujen valkuaisaineiden alhainen molekyylipaino auttaa vähentämään ruoka-aineintoleranssin riskiä.
IHON SUOJAMUURI
Kehitetty tukemaan ihon luonnollista suojamuuria ja ihon hyvinvointia.
SUUNNITELTU ERITYISESTI PIENILLE KOIRILLE
Erityiset hyödyt on mukautettu vastaamaan pienten koirien ruoansulatus-, hammas- ja virtsatieherkkyyksiä, ja nappulat soveltuvat niiden pienille leuoille.
RAVINTOTIEDOT
|PAINO (kg)
|HOIKKA
|NORMAALI
|YLIPAINOINEN
|Grammaa
|Grammaa
|Grammaa
|2
|54
|48
|41
|2.5
|64
|56
|49
|3
|73
|65
|56
|3.5
|82
|72
|63
|4
|91
|80
|69
|5
|108
|95
|82
|6
|123
|109
|94
|7
|138
|122
|105
|8
|153
|135
|116
|9
|167
|147
|127
|10
|181
|159
|137