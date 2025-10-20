Health Mature Consult

TUOTETIEDOT
SUOSITUKSET: noudata eläinlääkärin antamia ruokintasuosituksia.
EDUT
ELINVOIMA JA AIVOJEN HYVINVOINTI
Ikä voi vaikuttaa koirien elintoimintoihin, kuten munuaisten, sydämen ja aivojen toimintaan. Tämä tuote sisältää valikoiman elinvoimaa tukevia ravintoaineita.
LIHASMASSAN TUKEMINEN
Erityisesti tasapainotettu ravintosisältö auttaa säilyttämään lihasmassaa eläimen ikääntyessä.
IHON JA TURKIN HYVINVOINTI
Sisältää turkin kasvua ja kiiltoa tukevia ravintoaineita.
RAVINTOTIEDOT
KOOSTUMUS: maissi, kuivattu siipikarjanvalkuainen, vehnäjauho, vehnä, kasvikuidut, maissijauho, eläinrasvat, kuivattu sikavalkuainen*, maissigluteeni, hydrolysoidut eläinvalkuaiset, juurikasleike, kivennäisaineet, kalaöljy, soijaöljy, kuivattu tomaattimassa (lykopeenin lähde) (0,84%), frukto-oligosakkaridit, purasruohoöljy, samettikukkajauhe.
LISÄAINEET (kg:ssa): Ravitsemukselliset lisäaineet: A-vitamiini: 29500 KY, D3-vitamiini: 795 KY, Rauta (3b103): 39 mg, Jodi (3b201, 3b202): 3,9 mg, Kupari (3b405, 3b406): 12 mg, Mangaani (3b502, 3b504): 50 mg, Sinkki (3b603, 3b605, 3b606): 137 mg, Seleeni (3b801, 3b811, 3b812): 0,08 mg - Teknologiset lisäaineet: Sedimenttiperäinen klinoptiloliitti: 5 g, Lesitiini: 300 mg - Säilöntäaineet - Hapettumisenestoaineet.
RAVINTOAINEET: Raakavalkuainen: 23,0% - Raakarasva: 14,0% - Tuhka: 5,7% - Raakakuitu: 7,2% - Fosfori: 0,56% - EPA/DHA: 0,45% - L-tryptofaani: 0,32% - Kg:ssa: L-karnitiini: 800,0 mg, Beetakaroteeni: 4,3 mg.
*L.I.P.: erinomaisen sulavuutensa perusteella valittu valkuaisaine.
RUOKINTAOHJE: ks. annostelutaulukko. Vettä on oltava jatkuvasti saatavilla. Eränumero ja tehtaan hyväksyntänumero, parasta ennen -päivä: ks. pakkaus. Säilytetään viileässä ja kuivassa.
|HOIKKA
|NORMAALI
|YLIPAINOINEN
|PAINO (kg)
|Grammaa
|Grammaa
|2
|61
|54
|47
|4
|103
|91
|79
|6
|140
|123
|106
|8
|174
|153
|132
|10
|205
|181
|156
|15
|278
|245
|212
|20
|345
|304
|263
|25
|408
|359
|310
|30
|468
|412
|356
|35
|526
|463
|399
|40
|581
|511
|442
|45
|635
|558
|482
|50
|687
|604
|522
|55
|738
|649
|561
|60
|787
|693
|598
|70
|884
|778
|672
|80
|977
|860
|743