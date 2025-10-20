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Health Mature Consult
Health Mature Consult
Health Mature Consult
Health Mature Consult
Health Mature Consult
Health Mature Consult
Health Mature Consult
Health Mature Consult
Health Mature Consult
Health Mature Consult
Health Mature Consult
Health Mature Consult
Health Mature Consult
Health Mature Consult
Health Mature Consult
Health Mature Consult
Health Mature Consult

Health Mature Consult

Kuivaruoat koiralle

Täysrehu koirille - Keskikokoisille ikääntyville koirille (11-25 kg) - Yli 7 v ikäisille

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Saatavilla olevat koot

10 kgkg 10

Mikä on oikea annos?

SAATAVUUS

Tämä tuote on erikoisruokavalio. Kysy eläinlääkäriltäsi, sopiiko tämä tuote lemmikillesi.

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TUOTETIEDOT

SUOSITUKSET: noudata eläinlääkärin antamia ruokintasuosituksia.

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EDUT

ELINVOIMA JA AIVOJEN HYVINVOINTI

Ikä voi vaikuttaa koirien elintoimintoihin, kuten munuaisten, sydämen ja aivojen toimintaan. Tämä tuote sisältää valikoiman elinvoimaa tukevia ravintoaineita.

LIHASMASSAN TUKEMINEN

Erityisesti tasapainotettu ravintosisältö auttaa säilyttämään lihasmassaa eläimen ikääntyessä.

IHON JA TURKIN HYVINVOINTI

Sisältää turkin kasvua ja kiiltoa tukevia ravintoaineita.

RAVINTOTIEDOT