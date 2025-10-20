Health Neutered Adult Large Dog
Kuivaruoat koiralle
Täysrehu koirille - Kastroiduille/steriloiduille suurikokoisille aikuisille koirille (yli 25 kg) tai koirille, joilla on taipumus ylipainoon - Yli 15 kk ikäisille
TUOTETIEDOT
SUOSITUKSET: noudata eläinlääkärin antamia ruokintasuosituksia.
EDUT
IHANNEPAINO
Mukautettu koostumus ja kaloripitoisuus auttavat ylläpitämään koirien ihannepainoa. Suunniteltu edistämään kylläisyyden tunnetta kuitusekoituksen avulla.
RUOANSULATUSKANAVAN HYVINVOINTI
Hyvin sulava ruoka, jonka sisältämät prebiootit tukevat ruoansulatuskanavan hyvinvointia.
LUUSTON JA NIVELTEN TUKI
Suunniteltu auttamaan luuston ja nivelten hyvinvoinnin tukemisessa.
RAVINTOTIEDOT
SUOSITUKSET: noudata eläinlääkärin antamia ruokintasuosituksia.
KOOSTUMUS: kuivattu siipikarjanvalkuainen, maissi, ohra, vehnäjauho, kasvikuidut, vehnägluteeni*, kuivattu sikavalkuainen, hydrolysoidut eläinvalkuaiset, eläinrasvat, juurikasleike, kivennäisaineet, kalaöljy, soijaöljy, psylliumin kuoret ja siemenet (0,50%), frukto-oligosakkaridit (0,49%), fermentoimalla tuotettu glukosamiini, samettikukkajauhe, hydrolysoitu rusto (kondroitiinin lähde).
LISÄAINEET (kg:ssa): Ravitsemukselliset lisäaineet: A-vitamiini: 21500 KY, D3-vitamiini: 1000 KY, Rauta (3b103): 35 mg, Jodi (3b201, 3b202): 3,5 mg, Kupari (3b405, 3b406): 11 mg, Mangaani (3b502, 3b504): 45 mg, Sinkki (3b603, 3b605, 3b606): 128 mg, Seleeni (3b801, 3b811, 3b812): 0,05 mg - Teknologiset lisäaineet: Sedimenttiperäinen klinoptiloliitti: 10 g - Säilöntäaineet - Hapettumisenestoaineet.
RAVINTOAINEET: Raakavalkuainen: 28,0% - Raakarasva: 11,0% - Tuhka: 6,0% - Raakakuitu: 7,2% - Omega-3-rasvahapot: 0,58%.
*L.I.P.: erinomaisen sulavuutensa perusteella valittu valkuaisaine.
RUOKINTAOHJE: ks. annostelutaulukko. Vettä on oltava jatkuvasti saatavilla. Eränumero ja tehtaan hyväksyntänumero, parasta ennen -päivä: ks. pakkaus. Säilytetään viileässä ja kuivassa.
|YHDISTÄ
|POUCH
|NORMAALI
|YLIPAINOINEN
|PAINO (kg)
|Grammaa
|Grammaa
|25
|1+
|298
|247
|30
|1+
|345
|287
|35
|1+
|390
|325
|40
|1+
|434
|362
|45
|1+
|485
|404
|50
|1+
|518
|432
|55
|1+
|558
|466
|60
|1+
|597
|499
|65
|1+
|635
|531
|70
|1+
|673
|563
|75
|1+
|710
|594
|80
|1+
|747
|625
|85
|1+
|782
|655
|90
|1+
|818
|685
|95
|1+
|853
|714
|100
|1+
|887
|743
|NORMAALI
|YLIPAINOINEN
|PAINO (kg)
|Grammaa
|Grammaa
|25
|322
|271
|30
|369
|311
|35
|415
|349
|40
|458
|386
|45
|501
|422
|50
|542
|456
|55
|582
|490
|60
|621
|523
|65
|660
|555
|70
|697
|587
|75
|734
|618
|80
|771
|649
|85
|807
|679
|90
|842
|709
|95
|877
|738
|100
|911
|767