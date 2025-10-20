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Health Neutered Adult Large Dog
Health Neutered Adult Large Dog
Health Neutered Adult Large Dog
Health Neutered Adult Large Dog
Health Neutered Adult Large Dog
Health Neutered Adult Large Dog
Health Neutered Adult Large Dog
Health Neutered Adult Large Dog
Health Neutered Adult Large Dog
Health Neutered Adult Large Dog
Health Neutered Adult Large Dog
Health Neutered Adult Large Dog
Health Neutered Adult Large Dog
Health Neutered Adult Large Dog
Health Neutered Adult Large Dog
Health Neutered Adult Large Dog
Health Neutered Adult Large Dog

Health Neutered Adult Large Dog

Kuivaruoat koiralle

Täysrehu koirille - Kastroiduille/steriloiduille suurikokoisille aikuisille koirille (yli 25 kg) tai koirille, joilla on taipumus ylipainoon - Yli 15 kk ikäisille

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Saatavilla olevat koot

12 kgkg 12

SAATAVUUS

Tämä tuote on erikoisruokavalio. Kysy eläinlääkäriltäsi, sopiiko tämä tuote lemmikillesi.

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TUOTETIEDOT

SUOSITUKSET: noudata eläinlääkärin antamia ruokintasuosituksia.

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EDUT

IHANNEPAINO

Mukautettu koostumus ja kaloripitoisuus auttavat ylläpitämään koirien ihannepainoa. Suunniteltu edistämään kylläisyyden tunnetta kuitusekoituksen avulla.

RUOANSULATUSKANAVAN HYVINVOINTI

Hyvin sulava ruoka, jonka sisältämät prebiootit tukevat ruoansulatuskanavan hyvinvointia.

LUUSTON JA NIVELTEN TUKI

Suunniteltu auttamaan luuston ja nivelten hyvinvoinnin tukemisessa.

RAVINTOTIEDOT