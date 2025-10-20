Vital Renal

TUOTETIEDOT
ROYAL CANIN® RENAL -kuivaruoka on koirille tarkoitettu täysrehu ja erikoisruokavalio, jonka tarkoituksena on tukea munuaisten toimintaa kroonisen munuaisten vajaatoiminnan yhteydessä. Korkealaatuista valkuaista ja rajoitettu fosforipitoisuus. SUOSITUKSET: suositetaan eläinlääkärin lausunnon pyytämistä ennen käyttöä ja ennen käyttöajan pidentämistä. Käytä RENAL -kuivaruokaa aluksi enintään 6 kuukautta.
EDUT
Munuaisten toiminnan tukeminen
Alhainen fosforipitoisuus ja kohtuullisesti korkealaatuista proteiinia munaisten toiminnan ja koiran elämänlaadun tueksi.
Mukautettu energiapitoisuus
Mukautetun energiapitoisuuden vuoksi ruoka-annoksen koko on pienempi. Auttaa kompensoimaan heikentynyttä ruokahalua.
Aromaattinen vaihtoehto
Erityinen aromiprofiili sekä nappulan huolellisesti suuniteltu muoto auttavat stimuloimaan ruokahalua, erityisesti koirilla, joilla on vastenmielisyyttä ruokaa kohtaan (aversio).
RAVINTOTIEDOT
|PAINO (kg)
|HOIKKA
|NORMAALI
|YLIPAINOINEN
|Grammaa
|Grammaa
|Grammaa
|2
|53
|46
|40
|4
|89
|78
|67
|6
|120
|106
|91
|8
|149
|131
|113
|10
|176
|155
|134
|15
|239
|210
|182
|20
|297
|261
|226
|25
|351
|309
|267
|30
|402
|354
|306
|35
|451
|397
|343
|40
|499
|439
|379
|45
|545
|480
|414
|50
|590
|519
|448
|55
|634
|558
|482
|60
|676
|595
|514
|65
|718
|632
|546
|70
|759
|668
|577
|80
|839
|739
|638