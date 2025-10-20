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Vital Renal
Vital Renal
Vital Renal
Vital Renal
Vital Renal
Vital Renal
Vital Renal
Vital Renal
Vital Renal
Vital Renal
Vital Renal
Vital Renal
Vital Renal
Vital Renal
Vital Renal
Vital Renal
Vital Renal

Vital Renal

Kuivaruoat koiralle

Täysrehu, erikoisruokavalio aikuisille koirille

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Saatavilla olevat koot

2 kgkg 2

7 kgkg 7

14 kgkg 14

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SAATAVUUS

Tämä tuote on erikoisruokavalio. Kysy eläinlääkäriltäsi, sopiiko tämä tuote lemmikillesi.

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TUOTETIEDOT

ROYAL CANIN® RENAL -kuivaruoka on koirille tarkoitettu täysrehu ja erikoisruokavalio, jonka tarkoituksena on tukea munuaisten toimintaa kroonisen munuaisten vajaatoiminnan yhteydessä. Korkealaatuista valkuaista ja rajoitettu fosforipitoisuus. SUOSITUKSET: suositetaan eläinlääkärin lausunnon pyytämistä ennen käyttöä ja ennen käyttöajan pidentämistä. Käytä RENAL -kuivaruokaa aluksi enintään 6 kuukautta.

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EDUT

Munuaisten toiminnan tukeminen

Alhainen fosforipitoisuus ja kohtuullisesti korkealaatuista proteiinia munaisten toiminnan ja koiran elämänlaadun tueksi.

Mukautettu energiapitoisuus

Mukautetun energiapitoisuuden vuoksi ruoka-annoksen koko on pienempi. Auttaa kompensoimaan heikentynyttä ruokahalua.

Aromaattinen vaihtoehto

Erityinen aromiprofiili sekä nappulan huolellisesti suuniteltu muoto auttavat stimuloimaan ruokahalua, erityisesti koirilla, joilla on vastenmielisyyttä ruokaa kohtaan (aversio).

RAVINTOTIEDOT