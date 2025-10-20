Vital Renal Select

ROYAL CANIN® RENAL SELECT -kuivaruoka on koirille tarkoitettu täysrehu ja erikoisruokavalio, jonka tarkoituksena on tukea munuaisten toimintaa kroonisen munuaisten vajaatoiminnan yhteydessä. Korkealaatuista valkuaista ja rajoitettu fosforipitoisuus. SUOSITUKSET: suositetaan eläinlääkärin lausunnon pyytämistä ennen käyttöä ja ennen käyttöajan pidentämistä. Käytä RENAL SELECT -kuivaruokaa aluksi enintään 6 kuukautta.