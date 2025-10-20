Vital Renal Select

TUOTETIEDOT
ROYAL CANIN® RENAL SELECT -kuivaruoka on koirille tarkoitettu täysrehu ja erikoisruokavalio, jonka tarkoituksena on tukea munuaisten toimintaa kroonisen munuaisten vajaatoiminnan yhteydessä. Korkealaatuista valkuaista ja rajoitettu fosforipitoisuus. SUOSITUKSET: suositetaan eläinlääkärin lausunnon pyytämistä ennen käyttöä ja ennen käyttöajan pidentämistä. Käytä RENAL SELECT -kuivaruokaa aluksi enintään 6 kuukautta.
EDUT
Munuaisten toiminnan tukeminen
Alhainen fosforipitoisuus ja kohtuullisesti korkealaatuista proteiinia munaisten toiminnan ja koiran elämänlaadun tueksi.
Mukautettu energiapitoisuus
Mukautetun energiapitoisuuden vuoksi ruoka-annoksen koko on pienempi. Auttaa kompensoimaan heikentynyttä ruokahalua.
Aromaattinen vaihtoehto
Erityinen aromiprofiili sekä nappulan huolellisesti suuniteltu muoto auttavat stimuloimaan ruokahalua, erityisesti koirilla, joilla on vastenmielisyyttä ruokaa kohtaan (aversio).
RAVINTOTIEDOT
|PAINO (kg)
|HOIKKA
|NORMAALI
|YLIPAINOINEN
|Grammaa
|Grammaa
|Grammaa
|2
|53
|47
|40
|4
|89
|78
|68
|6
|121
|106
|92
|8
|150
|132
|114
|10
|177
|156
|135
|15
|240
|212
|183
|20
|298
|262
|227
|25
|353
|310
|268
|30
|404
|356
|307
|35
|454
|399
|345
|40
|502
|441
|381
|45
|548
|482
|416
|50
|593
|522
|451
|55
|637
|560
|484
|60
|680
|598
|517
|65
|722
|635
|549
|70
|763
|672
|580
|75
|804
|707
|611
|80
|844
|742
|641